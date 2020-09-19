У двух жителей Ат-Башы в Нарынской области подтвердили сибирскую язву. Их госпитализировали и изолировали от других пациентов городской больницы Нарына.

«2 сентября в местности Коенду-Колот в Ак-Сайской долине животноводы зарезали корову, после того как поняли, что с ней что-то не так. В желудке животного был обнаружен кусок веревки — скотоводы подумали, что причиной плохого состояния коровы стал именно он. Они погрузили тушу в машину и отвезли в село Кара-Тал. В доме владельца коровы ее разделали и продали мясо желающим. Позже, 11 сентября, рука одного из мужчин, резавших корову, распухла. Он обратился в больницу, результаты анализа выявили сибирскую язву», — так изданию «Спутник» сказал первый заместитель районной госадминистрации Максат Кадыркулов.

Мясо зараженной коровы купили 12 семей — это 68 человек. Кадыркулов говорит, что признаков болезни у них нет, но они находятся под «домашним наблюдением». В селе Кара-Тал пришлось ввести карантин.

В августе факты заражения сибирской язвы фиксировали в Ошской области. В селе Тогуз-Булак Карасуйского района Ошской области житель забил корову и раздал ее мясо людям — его оштрафовали на 5 500 сомов. В селе был введен карантин до 25 августа. Жителям было запрещено ввозить и вывозить любые виды домашнего скота, а также производить убой.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, которое передается от животных к людям. Болезнь приводит к отекам и язвам, при отсутствии лечения возможна смерть.

В Кыргызстане за последние годы зафиксировали более 50 случаев заражения сибирской язвой. Большинство людей заболели после употребления зараженного мяса.