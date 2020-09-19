Кандидат от «Ата Мекена» Тилек Токтогазиев, выступая на молодежных дебатах, наглядно показал, как пополнить бюджет Кыргызстана.

«Эта система нам не подходит, она прогнила, ее нужно разрушить. Мы должны провести большие реформы и все поменять. Что такое система? Мы каждый год видим, что бюджет не пополняется — а кто у нас очень много украл? Берем этого коррупционера, быстренько ставим на место, украденными деньгами снова пополняем бюджет. Так мы искореним эту коррупционную систему», — сказал Токтогазиев, выжимая лимон-коррупционера в стакан-бюджет.

Лимон — это отсылка к Райыму Матраимову, экс-зампреду таможни и фигуранту журналистских расследований о коррупции. В обществе Райым Матраимов известен, как Райым-миллион — так его публично называл и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Информатор журналистов-расследователей Айэркен Саймаити рассказал, что именно с Матраимовым наладил коррупционную схему в таможне, позволившую проходить через Кыргызстан масштабной контрабандной сети бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра. 10 ноября 2019 года Саймаити был убит выстрелом в голову в кафе гостиницы в Стамбуле.