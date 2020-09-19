Минздрав сообщил о 91 новом зараженном коронавирусом. Больше всего зараженных в Баткене — 30 человек. В Ошской области 17, в Иссык-Кульской 15, а в Джалал-Абадской 12. В Бишкеке девять зараженных, в Чуйской области шесть, а в Таласской и Нарынской областях по одному.

В том числе среди зараженных девять медиков. По четыре в Баткенской и Ошской областях, еще один в Джалал-абадской.

Выписаны из больниц 69 человек. 18 из них в Джалал-Абадской области, 16 в Баткенской, 10 в Ошской. Восемь человек выписали в Бишкеке, шесть в Таласской области, пять в Иссык-Кульской, трех в Оше, двух в Нарынской области и одного в Чуйской.

В том числе были выписаны четыре медика.

Общее число заражений за пандемию достигло 45 335. Общее число смертей который день держится на 1063. Впрочем, это измененная статистика минздрава, из которой убрали более 400 случаев с вспомогательными болезнями, в том числе болезнями сердца. При этом минздрав обещал пересчитать статистику по методике ВОЗ — по ней главной причиной смерти считается коронавирус, а не вспомогательные болезни.