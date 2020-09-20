Кандидатка от партии «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова пожаловалась в своих соцсетях на мэрию Бишкека.

Она обвинила муниципалитет в срыве молодежного форума партии в парке «Адинай». Кандидатка утверждает, что проведение форума было оплачено и мэрия обещала дать электричество, но не дала и не пустила вовремя организаторов.

«Партия Мекеним Кыргызстан официально уведомляла, и оплачивала это мероприятие. Мэрия Бишкека не подала электричество и нарушила наше конституционное право!» — написала она. Тем не менее партия провела свой форум.

На момент публикации материала мэрия Бишкека была недоступна для комментариев.

Что за «Мекеним Кыргызстан»

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным кланом Матраимовых — от нее баллотируется один из них, депутат Искендер Матраимов. Самый известный из клана — Райымбек Матраимов — был фигурантом расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов. Его называют «серым кардиналом» кыргызской политики.

Незаконная агитация

Члены партии не раз были замечены в незаконной агитации. Так Кылычбека Исмамбетова оштрафовали на 7 500 сомов за то, что партия проводила концерт в Баткенской области, несмотря на ограничения, которые были установлены из-за пандемии коронавируса. Представители «Мекеним Кыргызстан» Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз заявили, что руководство политъбединения не знало о концерте.

Певца Бека Борбиева оштрафовали на 7 500 сомов за нарушение предвыборной агитации. Певец опубликовал клип под названием «Мекеним Кыргызстан», в котором также была и символика самой партии.

Борьба с «Биримдик»

Между «Мекеним Кыргызстан» и партией власти «Биримдик» идет борьба за вероятное лидерство на выборах. «Биримдик» называют пропрезидентской партией, от нее баллотируется брат президента Асылбек Жээнбеков и бывшие соцдемократы, поддерживавшие Сооронбая Жээнбекова в его конфликте с бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.

За время агитации известны случаи избиения агитатора «Биримдик» агитаторами «Мекеним Кыргызстан» в Аксы. А в отношении члена «Мекеним Кыргызстан» Шайлообека Атазова начато досудебное производство из-за его публикации в фейсбуке. Атазов через пост в фейсбуке обвинил представителя провластной партии «Биримдик», депутата Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов». Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки».

А вице-президент Центральноазиатской федерации куреша Нуркан Осмоналиев заявил о давлении со стороны кандидатки от «Биримдик» Аиды Касымалиевой на его жену Рахат Камбардинову — она занимает должность директора школы №53 имени Ботобекова в Узгенском районе.

По словам Осмоналиева, вице-спикер была недовольна тем, что учителя школы работают на партию «Мекеним Кыргызстан».

Сбор паспортов

Также звучали обвинения в сторону «Мекеним Кыргызстан» из-за сбора паспортов избирателей. Партия обвинения отрицает. В начале сентября МВД сообщило, что проверяет информацию о «сборе паспортов и раздаче денег» партией «Мекеним Кыргызстан».