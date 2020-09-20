Депутатка Эльвира Сурабалдиева сообщила «Азаттыку» о том, что ее вызвали в военную прокуратуру. По ее словам, некто позвонил ей 17 сентября и вызвал на допрос — мужчина представился Бектуром Калиевым.

В военной прокуратуре действительно числится сотрудник с такими инициалами — в 2012 году он был следователем Баткенского гарнизона. Журналисты «Азаттыка» связались с мужчиной, звонившим Сурабалдиевой — он подтвердил, что следователь военной прокуратуры, но причины вызова на допрос не сообщил. Генпрокуратура была недоступна для комментариев.

Сурабалдиева 17 сентября была в регионах, где встречалась с избирателями, поэтому ей предложили явиться в прокуратуру по возвращению в Бишкек.

«Я не уточняла, по какому делу меня вызывают на допрос. Я сказала, что нахожусь в регионах в связи с агитацией, на что он попросил явиться по возвращению в Бишкек. Прибыв в Бишкек, я проконсультировалась с юристами, которые сказали, что законодательство позволяет кандидату не ходить на следственные мероприятия до окончания агитационной кампании», — рассказала Сурабалдиева.