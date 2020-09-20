Депутат Дастан Бекешев 10 августа дал интервью ютуб каналу «Комментатор жизни», где рассказал о коррупции, членах ОПГ в парламенте, а также поделился мнением о предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. «Клооп» приводит краткий пересказ его интервью.

Как попасть в парламент и почему там сидят ОПГ?

По словам Бекешева, для того, чтобы кандидат имел возможность претендовать на пост депутата парламента, нужны деньги — от $100 до 500 тысяч. Он считает, что это связано с тем, что большая часть расходов идёт на предвыборную агитацию.

«И в этом не надо винить партии. Сама система так устроена. Кандидату нужно до каждого избирателя достучаться. […] Есть также и партии которые не брезгуют заниматься подкупом голосов», — говорит Бекешев.

Бекешев считает, что на предстоящих выборах в парламент победит партия «Мекеним Кыргызстан», потому что она «располагают необходимыми финансовыми ресурсами».

Он также отметил, что пройти в парламент легче всего членам ОПГ — именно поэтому, по его словам, такие лица числятся как в нынешнем созыве, так и среди тех, кто баллотируется в депутаты в новый состав.

«Криминалитеты появляются в списках кандидатов в депутаты не потому что у них есть деньги. Они могут принести для партии голоса и гораздо больше, чем обычный кандидат. Это потому что они уважаемы и пользуются авторитетом. Кто-то им должен, кто-то сделает любую работу для них из-за страха», — заявил депутат.

О партии «Реформа»

В августе Бекешев сообщил о том, что вступил в ряды от партии «Реформа». Политобъединение состоит в основном из гражданских активистов, которые объединились после митингов под названием RE:Акция. Такое название стало следствием «реакции» граждан на расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

Однако спустя день, Бекешев отказался от участия в парламентских выборах и вышел из состава «Реформы».

В своём интервью Бекешев заявил, что партии «не хватает системности».

«На самом деле, я до сих пор приверженец тех ценностей, которые пропагандирует «Реформа». Это партия состоит из молодых ребят. Но к выборам надо относиться серьёзнее, не так, что [заявлять о себе] только в интернете», — сказал Бекешев.

Он также подчеркнул, что «Реформа» стала первой партией, которая сделала политический франдрайзинг — члены партии собрали избирательный залог в 5 млн сомов за счёт сбора средств от неравнодушных граждан.

О членах других политобъединений

Бекешев рассказал, что среди кандидатов в депутаты парламента, есть лица, которые ему импонируют. Он отметил лидера партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с влиятельным кланом семьи Матраимовых.

«У этой партии есть очень хорошие кандидаты. Даже сам лидер Мирлан Бакиров — он очень грамотный. […] Он будет претендовать на должность спикера, и в принципе в этом ничего плохого нет. Мы с ним 10 лет вместе работали», — сказал Бекешев.

По его словам, в провластной партии «Биримдик», в которой состоит брат президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, также есть достойные кандидаты в депутаты парламента.

«Например, Улан Примов, Азамат Арапбаев, Марат Аманкулов. В партии «Кыргызстан» это Канат Исаев, Руслан Чойбеков, Шаршенбек Абдыкеримов. В «Ата Мекене» Эльвира Сурабалдиева и Жанар Акаев», — перечислил Бекешев.

Пятый созыв был сильнее по составу, чем шестой

По словам Бекешева, в пятом созыве дебаты были содержательными, были связаны с юриспруденцией и «в дебатах приводились цитаты философов».

«В шестом созыве таких дебатов стало меньше. Если ты выступаешь против чего-то, тебе просто могут не ответить или ответить формально, или ответ в стиле «ты должен быть патриотом» […]

Шестому созыву народ оказал не то, что не доверие, а просто категорическое нет.

Народ сказал об этом и летом, и в прошлом году. Видя то, как парламент бездействовал, видя то, как парламент должен был работать, он наоборот уходил отдыхать», — сказал он.

Работа парламента во время пандемии

«Мы должны были работать. Я знаю, по закону мы находились в отпуске, но всё-таки использую технические средства мы должны были выходить на работу, при помощи Zoom конференций или ещё как-то, выход мы обязаны были найти. И хотя бы обсуждать с правительством, как найти выход из этого положения. Люди тогда в принципе ждали каких-то ответов на свои вопросы, но никто не мог ответить. Всё произошло после уже, ближе к августа, уже все появились на экранах телевизоров, и активно стали выступать, активно стали говорить что они делали, что они не делали. Но это неправильно», — считает Бекешев.

По словам депутата, он сам во время пандемии, занимался поиском лекарств нуждающимся, вопросами кыргызстанцев, которые хотели прилететь домой или отправить лекарства.

Акция протеста против Бекешева и помощь ЛОВЗ

Члены общества слепых и глухих 11 августа у здания Жогорку Кенеша организовали митинг против Дастана Бекешева. Они заявляли, что депутат не оправдал их надежд и вместо отстаивания интересов людей с инвалидностью, «отстаивал интересы своих друзей и занимался лоббированием интересов компании “АЮ”».

По словам Бекешева, митинг организовали его противники и враги о «которых он постоянно говорит, в том числе это связано с таможней».

«Так получилось, что в 2016 году мне пришлось проверять Кыргызское общество слепых и глухих. Мы выявили кто незаконно получил квартиры. И про кого мы сказали, что они незаконно получили — эти собственно и вышли [на митинг — прим ред.]. Потому что кто-то из них второй раз получил, у кого были земельные участки и не один, и получали их как инвалиды и хотели ещё получить. Мы про это в заключении рабочей группы чётко написали. […] Были [на митинге — прим ред.] люди о которых действительно в заключении я указал. В принципе я знаю кто выходил», — говорит он.

Бекешев подчеркнул, что помог многим людям с инвалидностью и законодательно и материально.

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