Костяк «Мекеним Кыргызстан» составляют приближенные братьев Матраимовых. Несмотря на то, что партия впервые принимает участие в выборах, в ее списке немало «бывалых» политиков. Замечены в ее списке кандидатов в депутаты и лица, которых связывают с криминалитетом.
Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык«. Автор — Али Токтакунов.
Сборная солянка – лучший рецепт?
Имеющая своих представителей в кенешах городов Бишкека и Оша «Мекеним Кыргызстан» в парламентских выборах принимает участие впервые. На республиканском уровне это практически новая политическая организация, хотя кроме двух кандидатов – Жанарбека Алымова и Бактыбека Каналиева, все остальные перешли в нее из других партий.
Большинство из них – это бывшие члены не находившихся в жесткой оппозиции к власти СДПК, «Республики», «Онугуу-Прогресса» и «Кыргызстана». Есть и те, кто ранее работал в городских и районных муниципалитетах, а также в силовых структурах. Много в этой партии и бизнесменов из строительной и транспортной отраслей.
Возглавляет «Мекеним Кыргызстан» действующий депутат Жогорку Кенеша, вице-спикер Мирлан Бакиров. В одном из выпусков программы «Эксперттер талдайт» «Азаттыка» он презентовал партию следующим образом:
‒ Эта партия была основана в 2015 году. Участвовала в нескольких местных выборах, когда избирали депутатов различных городских кенешей. Ее представители есть и в столичном парламенте. На сегодня в ее составе собраны люди из разных сфер деятельности.
Тогда же он отметил, что смена лидера партии прошла в рамках закона.
«Мекеним Кыргызстан» основали братья Айбек и Нурбек Осмоновы. Айбек Осмонов до весны 2020 года выступал от имени партии. Но перед регистрацией партий в Центризбиркоме в качестве участников предстоящих парламентских выборов он возглавил партию «Ыйман Нуру». И тогда среди общественности стали распространяться разговоры о том, что «Мекеним Кыргызстан» у братьев Осмоновых отобрали.
Но позже Осмонов заявил, что подвергся давлению, покинув и партию «Ыйман Нуру». Некоторые члены партии заявили тогда, что ее руководство запугивает «руководивший таможней» человек. Во время теледебатов на государственном телеканале ОТРК 16 сентября представитель «Ыйман Нуру» Шумкарбек Адилбек уулу сказал об этом еще более открыто:
‒ Были гонения. Давление было со стороны Райымбека Матраимова. После этого Айбек мырза покинул нашу партию.
Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы (ГТС) Райымбек Матраимов на эти обвинения пока не ответил, связаться с ним для получения комментария не удалось.
Атамбаев, Бабанов, теперь Матраимов
В зарегистрированном ЦИК списке кандидатов «Мекеним Кыргызстан» значится 16 депутатов действующего созыва Жогорку Кенеша.
Среди тех, кто оставил прежних сопартийцев, став «мекенимовцем», значатся сват президента Сооронбая Жээнбекова Алиярбек Абжалиев, а также лидер фракции СДПК в парламенте Иса Омуркулов, который обоих президентов – и нынешнего, и его предшественника – называл «отцами нации».
Заседающие сейчас в Жогорку Кенеше в составе фракции «Республика – Ата-Журт» депутаты Марлен Маматалиев, Жыргалбек Турускулов, Таабалды Тиллаев, Бактыбек Сыдыков, Бактыбек Райымкулов и Тариел Жоробеков тоже вошли в «Мекеним Кыргызстан». А из стана социал-демократов сюда перебрались депутаты Гулькан Молдобекова, Жылдыз Мусабекова и Ильхом Маннанов.
Лунара Мамытова, попавшая в Жогорку Кенеш в 2015 году по молодежной квоте, но недолго пробывшая депутатом, тоже вошла в эту партию. Но состоявшая пять лет назад в десятке партии «Бир Бол» телезвезда в списке «Мекеним Кыргызстан» оказалась лишь на 112 позиции.
Еще один действующий депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК — Искендер Матраимов — присоединился к этой партии не просто так: в «Мекеним Кыргызстан», за которой, как предполагается, стоит Райымбек Матраимов, немало людей, имеющих родственные или бизнес-связи с этой семьей.
Ставшие сопартийцами родственники
Как Мирлан Бакиров, ранее избиравшийся в рядах партий «Республика», а потом «Онугуу-Прогресс», возглавил «Мекеним Кыргызстан» ‒ не известно. Участвовавший вместе с ним в передаче «Эксперттер талдайт» политик Адахан Мадумаров как бы обращаясь к Бакирову заявил, что «лидеры некоторых партий — это просто куклы», но тот ничего не ответил на этот счет.
То, что Мирлан Бакиров является близким другом Исламбека Матраимова, возглавлявшего управление внутренних расcледований и безопасности финполиции, доказывают множество снимков с различных торжеств, где они фотографируются вместе.
Еще один ставший сопартийцем друг — Эрлан Базарбаев. С 2010 по 2017 годы он был заместителем председателя Наблюдательного совета ГТС КР.
В списке партии также значатся Алишер Козуев, бизнес-партнер супруги Райымбека Матраимова Уулкан Тургуновой, а также глава Савайского айыл окмоту в Кара-Сууйском районе Мунарбек Сайпидинов, который считается посаженным сыном (окул бала) Райымбека Матраимова.
Посаженным отцом (окул ата) экс-зампредседателя ГТС для своих детей также выбрали бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков и действующий посол Кыргызстана в Узбекистане, в прошлом певец Ибрагим Жунусов. Оба они баллотируются в парламент от «Мекеним Кыргызстан». Еще один певец, высказывающийся в интернет-пространстве за Матраимовых ‒ Бек Борбиев — сочинил для «Мекеним Кыргызстан» гимн партии. В ее предвыборном списке он значится под номером 113. Но то ли он не совсем доволен таким расположением, или по какой другой причине, но на своей странице в «Фейсбуке» он написал: «Уже два года я говорю, что не намерен идти в депутаты». При этом он подтвердил, что на протяжении многих лет дружит с Райымбеком Матраимовым.
Помимо этого, среди «мекенимовцев» значатся Турусбек Матиев, который приходится другом старшему сыну Искендера Матраимова ‒ Мирлану, и Запарбек (Зафар) Айдаров, сват акима Кара-Сууйского района Тилекбека Матраимова, в прошлом сотрудник ГТС . В период президентских выборов 2017 года его имя прозвучало в связи со скандалом об избиении сторонника тогдашнего кандидата на пост главы государства Омурбека Бабанова. Пострадавший утверждал, что на него напали «ребята сотрудника Ошской таможни Зафара Айдарова».
Из числа бывших таможенников в «Мекеним Кыргызстан» есть не только Запарбек (Зафар) Айдаров, но и Алишер Эрбаев, Кубанычбек Абас уулу и Майрамбек Садабаев, которые в свое время занимали различные руководящие посты в структуре ГТС.
В списке этой партии и спортсмен Шайлообек Атазов, который в свое время прославился тем, что агрессивно вел себя по отношению к тогдашнему губернатору Ошской области Сооронбаю Жээнбекову, отобрав у того микрофон и не дав ему выступить перед народом. Он возглавляет принадлежащий Матраимовым спортивный клуб «ЕРЕМ», периодически выступая в защиту этой семьи в социальных сетях. А недавно, уже будучи членом «Мекеним Кыргызстан», он побывал на допросе в милиции из-за своих высказываний в адрес Азамата Арапбаева – члена партии «Биримдик», также баллотирующейся в парламент.
Тень Хабибулы Абдукадыра
Китайский предприниматель уйгурского происхождения Хабибула Абдукадыр с 2019 года является одним из главных героев совместных журналистских расследований Радио «Азаттык», Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Kloop.kg. Работавший с ним другой китайский предприниматель уйгурского происхождения Айеркен Саймаити рассказал о том, как грузовая компания семьи Абдукадыр незаконно обогатилась за счет серых схем при провозе товаров через Кыргызстан, а полученные с этого сотни миллионов долларов были выведены за границу. В подтверждение своих слов он предоставил сотни различных документов.
По словам Саймаити, этот бизнес был бы невозможен без передачи Абдукадыром сотен тысяч долларов в качестве взяток сотрудникам кыргызской таможни, в том числе экс-зампредседателю ГТС Райымбеку Матраимову. В расследованиях также было указано то, что Матраимовы имеют общие бизнес-интересы с семьей Абдукадыр.
В Кыргызстане одним из подразделений логистической сети Абдукадыр является компания «Тарим Транс», которую возглавляет Нурбек Керимбеков. В списке партии «Мекеним Кыргызстан» он значится под номером 67.
Помимо прочих в этой партии значится предприниматель Канатбек Маматов, возглавляющий Федерацию футбола КР. В свое время он владел компанией «АвтоСТОлица» совместно с супругой Искендера Матраимова – Минавар Жумаевой. До декабря 2017 года «АвтоСТОлица» принадлежала «АКА Иммобилиен» ‒ компании Хабибулы Абдукадыра.
Заслуживающие доверия источники «Азаттыка» называют Канатбека Маматова одним из близких друзей Райымбека Матраимова.
Журналист и адвокаты
Первый совместный материал «Азаттыка» о бизнесе Абдукадыра и его связях с семьей Матраимовых вышел 29 мая 2019 года. Буквально через две недели журналистка Эльнура Алканова выпустила на «5 канале» репортаж, где высказала сомнения в достоверности обнародованного расследования. В этом году, в период обострения ситуации с коронавирусом в Кыргызстане, она открыто сотрудничала с «Фондом Исмаила Матраимова». Сейчас она идет под восьмым номером в списке «Мекеним Кыргызстан».
В начале этого месяца журналист Болот Темиров обнародовал расследование о приобретенных семьей Алкановой объектах недвижимости в 2019 году. Там отмечается, что за два дня до выхода ее репортажа с критикой расследования «Азаттыка», а именно 13 июня, журналистка приобрела в Бишкеке коммерческую недвижимость площадью 223,5 квадратных метра. По словам Болота Темирова, даже по самым низким ценам стоимость такого объекта в столице составит не меньше 160 тысяч долларов.
Спустя примерно полгода, 25 ноября 2019 года, супруг Алкановой покупает в одном из элитных домов Бишкека квартиру площадью 126,5 квадратных метра. За четыре дня до этого было выпущено очередное совместное расследование «Азаттыка», OCCRP и «Клоопа». Интересная деталь – недвижимость была куплена у супруги бизнес-партнера Матраимовых, ныне кандидата в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Алишера Козуева. Это жилье в доме, построенном компанией «Авангард стиль», по предположению Болота Темирова, оно примерно оценивается в 90 тысяч долларов.
Сама Алканова ограничилась тем, что заявила: с супругой Козуева не знакома. А поводу квартиры дала пояснения на своей странице в «Фейсбуке»:
‒ В 2019 году я стала лауреатом международной премии от фонда катарского эмира Rule of Law and Anticorruption Centre и UNODC, и мы смогли добавить часть денег из призового фонда, и наконец с помощью семьи мужа приобрели другую трехкомнатную квартиру (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред).
Действительно, данный фонд эмира Катара выделяет большие средства на призы. Но премию Алканова получила только через две недели после покупки квартиры.
Болот Темиров завершает вышеуказанный выпуск программы на своем канале Temirov live в Youtube словами о том, что «и партии, и политики не будут отвечать за свои поступки и раскрытые преступления, а просто будут заниматься дискредитацией расследователей через подконтрольные телеканалы, через ту же Эльнуру Алканову, и для этого используют даже государственные органы».
В ответ Эльнура Алканова в интервью изданию «Политклиника» обвинила Болота Темирова в том, что он «выполнил заказ, распространив однобокую информацию». При этом она отметила, что приобрести квартиру ей помогли родители, и ее муж также является выходцем из состоятельной семьи.
Семья Матраимовых в конце 2019 года подала в суд иск на журналистов, требуя взыскать миллионы сомов в качестве компенсации. Защищавшие в суде интересы истцов адвокаты Канатбек Азиз и Татьяна Карыжинская также вошли в состав «Мекеним Кыргызстан» и баллотируются в парламент.
Связанные с криминальным миром
Среди кандидатов в депутаты от «Мекеним Кыргызстан» есть также несколько человек, чьи имена ранее озвучивались в связи со скандалами, потасовками или криминальными историями. Один из них – Таалайбек Рысалиев.
В декабре 2011 года тогдашний спикер парламента Ахматбек Келдибеков вынужден был покинуть свой пост. Перед этим в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия, которая предъявила ему как минимум 11 обвинений, среди которых были факты его встречи с одним из лидеров криминального мира Камчы Кольбаевым и прием на работу в парламент представителей ОПГ (организованных преступных группировок). На тот момент вице-спикер Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева подчеркивала, что в законодательном органе страны работают представители ОПГ:
‒ К примеру, выяснилось, что на одной из руководящих должностей в аппарате парламента работает выходец из Токмака Таалайбек Рысалиев. Министерство внутренних дел только недавно сняло его с учета [членов ОПГ].
Однако Ахматбек Келдибеков тогда отверг все обвинения, заявив в интервью «Азаттыку»: «Я видел Камчы Кольбаева, как и вы, только в газетах».
Между тем парламентская комиссия тогда представила биографию Таалайбека Рысалиева, в том числе его кличку среди представителей криминала – Моби, со ссылкой на высшее руководство МВД во главе с тогдашним министром Зарылбеком Рысалиевым. Он тогда пояснил, что на учет в их ведомстве ставятся наркобароны и представители преступного мира.
«Мы говорили о Таалайбеке Рысалиеве. Почему его поставили на учет? В свое время он вымогал с торговавших в Москве трудовых мигрантов различные суммы до тысячи долларов. А потом передавал эти средства Камчы и Алманбету», ‒ цитировало тогда еще министра ВД информационное агентство АКИpress.
А занимавший на тот момент должность заместителя управляющего делами Жогорку Кенеша Таалайбек Рысалиев, выступая на заседании парламента, заявил: «Я не являюсь членом ОПГ и никогда им не был». Там же он обещал, что подаст в суд на тех, кто очерняет его, но сделал он это или нет – не известно.
Таким образом, в конце 2011 года он покинул свой пост вместе со спикером Келдибековым, после чего занялся бизнесом, а 25 мая 2017 года был избран заместителем председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз».
Урматбек Самаев (Чемпион)
Депутат действующего созыва Жогорку Кенеша Урматбек Самаев, известный по прозвищу Чемпион, также значится в списке партии «Мекеним Кыргызстан». Его имя фигурировало в скандальной истории с перестрелкой между двумя группировками контрабандистов, которая произошла в январе 2019 года близ города Токмака. Один из пострадавших в том происшествии заявил, что в него стрелял некий Дастан – родственник депутата Жогорку Кенеша по кличке Чемпион.
Однако Канатбек Исаев, лидер фракции «Кыргызстан», по списку которой Урматбек Самаев стал депутатом, встал на его защиту, сказав, что некоторые СМИ распространяют неверную информацию и что «Самаев никогда не был членом ОПГ». Сам депутат объяснил, что прозвище Чемпион закрепилась за ним из-за его занятий спортом.
Как бы там ни было, несмотря на то, что 34-летний Самаев является заместителем председателя комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, он не был замечен среди депутатов, которые поднимают важные и актуальные вопросы.
Туганбек Чолпонбаев (Тоша)
Скандалами сопровождается имя еще одного «мекенимовца», депутата Каракольского городского кенеша Туганбека Чолпонбаева по кличке Тоша Заслуживающие доверия источники «Азаттыка» в МВД заявили, что в свое время он находился в оперативной разработке у сотрудников милиции как имеющий отношение к ОПГ. О его противоречащем этике поведении и оказываемом давлении на коллег рассказывают и пишут уже несколько лет. В феврале 2020 года депутат Каракольского горкенеша Азамат Айтбаев подал в милицию заявление, что Туганбек Чолпонбаев избил его. Сам Чолпонбаев эти обвинения категорически опроверг.
Спустя два дня после этой драки, 27 февраля, ГКНБ заявил, что Туганбек Чолпонбаев помимо нанесения побоев подозревается также в легализации преступных доходов и сокрытии налогов. Помимо этого спецслужбы отмечали, что в его отношении в 2016 году было возбуждено уголовное по подозрению в незаконном получении депутатского мандата, но за истечением срока давности следствие было прекращено.
«Аллах Акбар, пять участков будут взорваны»
На прошлых парламентских выборах, 4 октября 2015 года в три отделения милиции по городу Бишкеку один за одним поступили звонки от неизвестного. Он сообщил, что на пяти избирательных участках столицы заложены взрывные устройства. По данным, размещенным на Портале судебных актов, в ходе разбирательства подозреваемый заявил, что по телефону сказал следующее: «Дилмурат Шахдиев, Аллах Акбар, на пяти участках произойдут взрывы». По приезду на указанные участки ГКНБ не обнаружил никаких взрывчатых веществ.
Спустя 15 дней после случившегося этот «телефонный террорист» был задержан. Им оказался Мирлан Маратов, занимавший пост мэра города Чолпон-Аты с 2010 по 2013 годы. По его признанию, эти звонки он делал, будучи пьяным.
18 мая 2016 года Верховный суд признал его виновным и оштрафовал на 50 тысяч сомов. В списке «Мекеним Кыргызстан» этот кандидат идет под 71 номером.
Богатая партия – любимая партия?
Среди баллотирующихся в парламент «Мекеним Кыргызстан» рассматривается как партия состоятельных людей. По данным ЦИК на 14 сентября, в избирательный фонд поступило более 94 млн сомов, и почти все они были израсходованы. На сегодня больше «Мекеним Кыргызстан» в своем фонде собрала лишь партия «Биримдик».
Несмотря на то, что обе эти партии считаются провластными, в обществе говорят о том, что именно между этими двумя партиями растет противостояние и напряжение в регионах страны. Более того, на встрече с учителями одной из школ города Канта Чуйской области похожий внешне и голосом на Ису Омуркулова человек заявляет собравшимся, что «сейчас «Биримдик» спорит с нами». Кто-то расценил случившееся как нарушение выборного законодательства и оказание административного давления на работников бюджетной сферы. Однако сам депутат, признавшись, что встречался с педагогами, заверил, что закон не нарушал и административный ресурс не использовал.
О «Мекеним Кыргызстан» публикуется различная информация, где сообщается, что «партия использует в регионах административный ресурс, раздает деньги, а офицеры таможни проводят агитацию в ее пользу в Кара-Сууйском районе». Члены партии эти сведения опровергают. Журналисты пытаются уточнить правдивость этих сообщений.
Радио «Азаттык» готовит анализ списков кандидатов и других партий, которые участвуют в парламентских выборах. Редакция радио готова предоставить микрофон всем персонам, кто фигурирует в этом материале.