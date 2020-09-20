Как Мирлан Бакиров, ранее избиравшийся в рядах партий «Республика», а потом «Онугуу-Прогресс», возглавил «Мекеним Кыргызстан» ‒ не известно. Участвовавший вместе с ним в передаче «Эксперттер талдайт» политик Адахан Мадумаров как бы обращаясь к Бакирову заявил, что «лидеры некоторых партий — это просто куклы», но тот ничего не ответил на этот счет.

То, что Мирлан Бакиров является близким другом Исламбека Матраимова, возглавлявшего управление внутренних расcледований и безопасности финполиции, доказывают множество снимков с различных торжеств, где они фотографируются вместе.

Исламбек Матраимов и его близкие друзья, родственники

Еще один ставший сопартийцем друг — Эрлан Базарбаев. С 2010 по 2017 годы он был заместителем председателя Наблюдательного совета ГТС КР.

В списке партии также значатся Алишер Козуев, бизнес-партнер супруги Райымбека Матраимова Уулкан Тургуновой, а также глава Савайского айыл окмоту в Кара-Сууйском районе Мунарбек Сайпидинов, который считается посаженным сыном (окул бала) Райымбека Матраимова.

Посаженным отцом (окул ата) экс-зампредседателя ГТС для своих детей также выбрали бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков и действующий посол Кыргызстана в Узбекистане, в прошлом певец Ибрагим Жунусов. Оба они баллотируются в парламент от «Мекеним Кыргызстан». Еще один певец, высказывающийся в интернет-пространстве за Матраимовых ‒ Бек Борбиев — сочинил для «Мекеним Кыргызстан» гимн партии. В ее предвыборном списке он значится под номером 113. Но то ли он не совсем доволен таким расположением, или по какой другой причине, но на своей странице в «Фейсбуке» он написал: «Уже два года я говорю, что не намерен идти в депутаты». При этом он подтвердил, что на протяжении многих лет дружит с Райымбеком Матраимовым.

Помимо этого, среди «мекенимовцев» значатся Турусбек Матиев, который приходится другом старшему сыну Искендера Матраимова ‒ Мирлану, и Запарбек (Зафар) Айдаров, сват акима Кара-Сууйского района Тилекбека Матраимова, в прошлом сотрудник ГТС . В период президентских выборов 2017 года его имя прозвучало в связи со скандалом об избиении сторонника тогдашнего кандидата на пост главы государства Омурбека Бабанова. Пострадавший утверждал, что на него напали «ребята сотрудника Ошской таможни Зафара Айдарова».

Фото, на котором запечатлены руководящие сотрудники ГТС, бизнесмены и другие, было снято 3 мая 2017 года на одной из дач в Алайском районе. Райымбек Матраимов – седьмой слева среди тех, кто стоит. В этом же ряду второй справа – Канатбек Маматов, а через одного после него стоит Запарбек (Зафар) Айдаров. В нижнем ряду третий справа – Таалайбек Рысалиев (Моби).

Из числа бывших таможенников в «Мекеним Кыргызстан» есть не только Запарбек (Зафар) Айдаров, но и Алишер Эрбаев, Кубанычбек Абас уулу и Майрамбек Садабаев, которые в свое время занимали различные руководящие посты в структуре ГТС.

В списке этой партии и спортсмен Шайлообек Атазов, который в свое время прославился тем, что агрессивно вел себя по отношению к тогдашнему губернатору Ошской области Сооронбаю Жээнбекову, отобрав у того микрофон и не дав ему выступить перед народом. Он возглавляет принадлежащий Матраимовым спортивный клуб «ЕРЕМ», периодически выступая в защиту этой семьи в социальных сетях. А недавно, уже будучи членом «Мекеним Кыргызстан», он побывал на допросе в милиции из-за своих высказываний в адрес Азамата Арапбаева – члена партии «Биримдик», также баллотирующейся в парламент.

Тень Хабибулы Абдукадыра

Китайский предприниматель уйгурского происхождения Хабибула Абдукадыр с 2019 года является одним из главных героев совместных журналистских расследований Радио «Азаттык», Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Kloop.kg. Работавший с ним другой китайский предприниматель уйгурского происхождения Айеркен Саймаити рассказал о том, как грузовая компания семьи Абдукадыр незаконно обогатилась за счет серых схем при провозе товаров через Кыргызстан, а полученные с этого сотни миллионов долларов были выведены за границу. В подтверждение своих слов он предоставил сотни различных документов.

По словам Саймаити, этот бизнес был бы невозможен без передачи Абдукадыром сотен тысяч долларов в качестве взяток сотрудникам кыргызской таможни, в том числе экс-зампредседателю ГТС Райымбеку Матраимову. В расследованиях также было указано то, что Матраимовы имеют общие бизнес-интересы с семьей Абдукадыр.

В Кыргызстане одним из подразделений логистической сети Абдукадыр является компания «Тарим Транс», которую возглавляет Нурбек Керимбеков. В списке партии «Мекеним Кыргызстан» он значится под номером 67.

Близкие Раимбека Матраимова и Хабибулы Абдукадыра совместно возводят пятиэтажное здание в городе Дубай.

Помимо прочих в этой партии значится предприниматель Канатбек Маматов, возглавляющий Федерацию футбола КР. В свое время он владел компанией «АвтоСТОлица» совместно с супругой Искендера Матраимова – Минавар Жумаевой. До декабря 2017 года «АвтоСТОлица» принадлежала «АКА Иммобилиен» ‒ компании Хабибулы Абдукадыра.

Заслуживающие доверия источники «Азаттыка» называют Канатбека Маматова одним из близких друзей Райымбека Матраимова.

Журналист и адвокаты