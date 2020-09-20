Накануне ГУВД Чуйской области сообщила об инциденте в Нижней Ала-Арче, где 18 сентября примерно в 14 часов мужчина в алкогольном опьянении угрожал ножом сотрудникам местной милиции.

Сообщается, что мужчина напал на двух патрульных и успел ранить одного из них в руку. Источник Kaktus media сообщил, что патрульные сначала стреляли в воздух, а после вынуждены были выстрелить ему в ногу.

Видео начинается с выстрела, но непонятно, был ли ранен нападающий — он продолжает движение, угрожая ножом патрульным. Тогда сзади к нему подходит мужчина и хватает его — так нападавшего удается обезоружить. Непонятно, является мужчина милиционером в штатском или это просто прохожий.

Известно, что нападавший все же получил ранение — его вместе с милиционеров, которого он ранил, доставили в больницу. Раненый милиционер — сотрудник ОВД Аламудунского района. Нападавший — 51-летний житель Бишкека.