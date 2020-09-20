Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердили у еще 81 кыргызстанца. Больше всего зараженных в Джалал-абадской области — 20 человек, в Баткенской 19. В Иссык-Кульской области 14 новых зараженных, в Бишкеке 10. Восемь зараженных в Ошской области, пять в Чуйской, три в Таласской и два в Оше.

В том числе среди новых зараженных два медика в Баткенской области.

Выписаны из больниц 94 человека. 25 из них в Баткенской области, 18 в Чуйской, 15 в Бишкеке, по 12 в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской области. Восемь человек выписаны в Ошской области, плюс два в Оше. Два человека выписаны в Нарынской области.

В том числе среди выписанных четыре медика.

Об умерших штаб не сообщил.

Всего по стране за пандемию зафиксировано 45 416 случаев заражения, из которых скончались 1063. Впрочем, это измененная статистика минздрава, из которой убрали более 400 случаев с вспомогательными болезнями, в том числе болезнями сердца. При этом минздрав обещал пересчитать статистику по методике ВОЗ — по ней главной причиной смерти считается коронавирус, а не вспомогательные болезни.