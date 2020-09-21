Представителей почти всех партий, участвующих в выборах в парламент, обратились в Центральную избирательную комиссию и ГКНБ с требованием разобраться с регистрацией по форме №2.

Обращение подписали 12 партий – «Республика», «Реформа», «Бир Бол», «Социал-демократы», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», Партия ветеранов войны в Афганистане, «Мекенчил», «Ордо», «Ыйман Нуру», «Бутун Кыргызстан», «Ата Мекен».

Согласно обращению, «некоторые недобросовестные партии» пользуются нормой законодательства, и массово подкупают и регистрируют избирателей по форме №2 на всех участках.

«Свидетельства этого есть и в СМИ, это регистрируют и активисты, и наблюдатели. О необходимости тщательной проверки массового перемещения по форме №2 говорил президент. Он поручил Совбезу рассматривать каждый факт», – отметили партии.

В обращении приводятся факты в качестве примеров нарушений. С 18 августа по 8 сентября избиратели массово вставали на девяти участках по форме №2. На участке №1063 более 1 400 избирателей, а на участке №1064 — более 1 600.

На участке №1048 в один день зафиксирован 251 избиратель по форме №2. Их документы были оформлены после 20 часов, в то время как официальный рабочий день заканчивается в 18 часов.

Партии просят ЦИК оформить данные о регистрации формы в разрезе каждого дня по каждому участку с 26 июля по 20 сентября. Они также просят ГКНБ обратить внимание на этот вопрос, так как «все действия не соответствуют чистоте, равенству, конкурентности и справедливости выборов».

Обращение не было подписано партиями «Замандаш», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Последние три неоднократно упоминались в скандалах, связанных со сменами участков для голосования и подкупом избирателей.

«Мекеним Кыргызстан» связана с кланом Матраимовых через действующего депутата Искендера Матраимова, который идет на выборы от партии. «Биримдик» связывают с властью — от нее на выборы идет брат президента Асылбек Жээнбеков.

По данным на 17 сентября, количество избирателей, голосующих по форме №2, выросло до 315 тысяч человек. При этом еще 13 сентября количество голосующих по форме №2 составляло 253 тысячи, то есть за четыре дня их количество выросло на 62 тысячи.

Кроме того, член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова на странице «Ачык шайлоо» сообщила, что в Бишкеке по форме №2 регистрацию прошли 128 тысяч человек.

На 14 сентября в списке избирателей предварительно находилось более 3,4 млн избирателей, из них в Бишкеке – более 444 тысяч человек.

Форма №2

В Кыргызстане на 4 октября 2020 назначены парламентские выборы. Избиратели до 19 сентября могли поменять участок для голосования через форму №2. Для этого нужно было лично подать заявление в участковый избирком.

По закону, никто не может собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без личного участия.

Все чаще избиратели сообщали, что агитаторы партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. За это им предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов. Но некоторых заставляют регистрироваться под угрозой увольнения — подобные методы использовали и на последних выборах президента.

В ЦИКе уверяют, что участок меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица. Но гражданские активисты говорят, что регистрация через форму №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть барьер в 0,7 % избирателей для регионов, Бишкека и Оша.