Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 55 кыргызстанцев.
- Бишкек — 8;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 2;
- Ошская область — 7;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Баткенская область — 25.
За все время пандемии в республике выявили 45 471 случай заражения коронавирусом.
Новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрирована 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 104 пациента.
- Бишкек – 68;
- Ошская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 2;
- Джалал-Абадская область – 9;
- Баткенская область – 24.
Всего выписали 41 682 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников коронавирус выявили у одного медика в Бишкеке и у двух в Ошской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 21 медработника. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 202 медиков, из которых всего выздоровели 2 822 медика.