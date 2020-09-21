Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 55 кыргызстанцев.

Бишкек — 8;

Ош — 1;

Чуйская область — 2;

Ошская область — 7;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 2;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 25.

За все время пандемии в республике выявили 45 471 случай заражения коронавирусом.

Новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрирована 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 104 пациента.

Бишкек – 68;

Ошская область – 1;

Иссык-Кульская область – 2;

Джалал-Абадская область – 9;

Баткенская область – 24.

Всего выписали 41 682 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у одного медика в Бишкеке и у двух в Ошской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 21 медработника. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 202 медиков, из которых всего выздоровели 2 822 медика.