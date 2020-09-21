В Генеральной прокуратуре сообщили, что депутатку Эльвиру Сурабалдиеву вызвали на допрос в Военную прокуратуру по делу бывшего замминистра Курсана Асанова в качестве свидетеля.

В ведомстве отметили, что вызов на судебное заседание никак не связан с политической деятельностью Сурабалдиевой и ее участием в выборах в парламент.

«17 сентября она была уведомлена о необходимости явки в суд для дачи свидетельских показаний по делу Курсана Асанова. Вместе с тем утверждения Эльвиры Сурабалдиевой о ее вызове в Военную прокуратуру и о неосведомленности о причинах вызова не соответствуют действительности, так как ей четко было разъяснено, куда, когда и в качестве кого она вызывается», – сообщили в Генпрокуратуре. Сурабалдиева утверждает, что повестку она так и не получила.

Ранее депутатка от партии СДПК Эльвира Сурабалдиева сообщила о том, что ее вызвали в военную прокуратуру, при этом ей не вручили повестку. По ее словам, некто позвонил ей 17 сентября и вызвал на допрос — мужчина представился Бектуром Калиевым.

В военной прокуратуре действительно числится сотрудник с такими инициалами — в 2012 году он был следователем Баткенского гарнизона. Журналисты «Азаттыка» связались с мужчиной, звонившим Сурабалдиевой — он подтвердил, что следователь военной прокуратуры, но причины вызова на допрос не сообщил.

Сурабалдиева 17 сентября была в регионах, где встречалась с избирателями, поэтому ей предложили явиться в прокуратуру по возвращению в Бишкек.

«Я не уточняла, по какому делу меня вызывают на допрос. Я сказала, что нахожусь в регионах в связи с агитацией, на что он попросил явиться по возвращению в Бишкек. Прибыв в Бишкек, я проконсультировалась с юристами, которые сказали, что законодательство позволяет кандидату не ходить на следственные мероприятия до окончания агитационной кампании», — рассказала Сурабалдиева.

Сурабалдиева участвует в предстоящих выборах от партии «Ата Мекен».

Дело Асанова

Курсан Асанов около девяти лет был замминистра внутренних дел, при том, что сами министры менялись регулярно. Но генерала уволили в августе 2019 года после штурма резиденции бывшего президента Атамбаева — он убедил экс-главу страны сдаться властям.

После штурма генерала не только уволили, но и возбудили против него три уголовных дела, обвинив в «злоупотреблении полномочиями». Расследует дела Военная прокуратура, это же ведомство объявило в розыск сына Асанова, сам генерал сидит под домашним арестом.

МВД считает, что генерал во время штурма занимался «самопиаром» и вместе с помощником вынес в розовом пакете важные документы и, возможно, деньги.

Помощник Асанова тоже был задержан — 22-летнего сержанта Дамирбека Пайзылла уулу назвали соучастником из-за того, что он нес пакет, и также уволили со службы.

Курсан Асанов не признает себя виновным и говорит, что «перед своей страной я честен».

Место Курсана Асанова в МВД занял другой Асанов — Памир, который оказался родственником экс-зампреда таможни Раима Матраимова, фигуранта журналистского расследования о незаконном вывозе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.

Сам Асанов тоже баллотируется в парламент от партии «Бутун Кыргызстан».