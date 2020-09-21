Пресс-служба ОВД Ошской области сообщила, что после массовой драки в Араванском районе на допрос вызвали 10 человек. Еще 12 человек, попавших в больницу, допросят в ближайшее время.

«Следственная служба Араванского РОВД назначила судебно-медицинскую экспертизу и подсчитывает ущерб. К гражданам, завязавшим драку, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Милиция по фактам драки зарегистрировала все материалы в ЕРПП по статье «Хулиганство».

Кроме этого, пресс-секретарь МВД Адинай Шаршеева сообщила «Клоопу», что начальник Араванского РОВД Сактан Исмаилов был снят с должности за «ненадлежащее обеспечения общественного порядка», а ряд сотрудников милиции понесли дисциплинарную ответственность.

Драка сторонников партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» произошла в Араванском районе Ошской области 20 сентября.

По данным милиции, в результате драки пострадали 12 человек. Согласно предварительным данным, драка произошла из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» якобы «оклеветал» кандидата от партии «Биримдик».

В обеих партиях после инцидента заявили, что ждут объективного расследования случившегося, а также, чтобы виновные в драке понесли наказание согласно закону.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с экс-таможенником Раимбеком Матраимовым — фигурантом расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 миллионов сомов.

А партию «Биримдик» называют «провластной» и связывают с братом президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбеком Жээнбековым.

Не первый конфликт

Между «Мекеним Кыргызстан» и партией власти «Биримдик» идет борьба за вероятное лидерство на выборах.

За время агитации известны случаи избиения агитатора «Биримдик» агитаторами «Мекеним Кыргызстан» в Аксы. А в отношении члена «Мекеним Кыргызстан» Шайлообека Атазова начато досудебное производство из-за его публикации в фейсбуке. Атазов через пост в фейсбуке обвинил представителя провластной партии «Биримдик», депутата Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов». Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки».

Также вице-президент Центральноазиатской федерации куреша Нуркан Осмоналиев заявил о давлении со стороны кандидатки от «Биримдик» Аиды Касымалиевой на его жену Рахат Камбардинову — она занимает должность директора школы №53 имени Ботобекова в Узгенском районе.

По словам Осмоналиева, вице-спикер была недовольна тем, что учителя школы работают на партию «Мекеним Кыргызстан».