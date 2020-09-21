Судебная коллегия Бишкекского горсуда решила, что распоряжение Фонда управления госимуществом о приватизации планетария в 1995 году недействительно. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила представительница фонда «Наше право» Светлана Антропова. Фонд совместно с гражданскими активистами судится с ФУГИ с лета 2019 года.

«Надеемся, что Верховный суд оставит в силе решение судебной коллегии Бишкекского горсуда и планетарий будет полностью возвращен народу и восстановлен! Горожане готовы к сотрудничеству с мэрией города Бишкек и оказать максимальную помощь в восстановлении планетария!» — написала Антропова.

Активисты считают, что приватизация проведена в нарушение законодательства, так как это учебно-просветительский центр, расположенный в охранной зоне возле парка.

16 сентября после одного отказа админсуд Бишкека все-таки рассмотрел иск жителей столицы к ФУГИ. По словам Антроповой, суд «упорно выяснял, как нарушены права заявителей, если на момент приватизации планетария им было по два года». Поэтому судья потребовал доказательств того, что планетарий был учебно-просветительным центром.

Представители организации «Наше право» запросили в архиве учредительные документы планетария. Но им отказались их выдать, так как сейчас он находится в частной собственности. Антропова собиралась обратиться в суд для того, чтобы он потребовал у архива документы.

Вместе с фондом истцом против ФУГИ является инициативная группа «Бишкекский планетарий», образованная в 2018 году. Они организовали несколько культурных мероприятий на территории заброшенного планетария, чтобы привлечь внимание горожан.

По данным инициативной группы, ФУГИ продал планетарий в частные руки в 1995 году, а сейчас он принадлежит сыну покойного депутата Чыныбая Турсунбекова. Но здание так и остается в заброшенном состоянии.

В ноябре 2019 года Турсунбеков обещал на деньги своей компании построить и подарить городу новый планетарий.

Активисты вместе с фондом впервые обратились в суд в июне 2019 года, что позволило наложить арест на здание, и сейчас его нельзя сносить.

В Фонде госимущества также подтвердили, что здание нужно вернуть городу.

«В настоящее время ФУГИ считает, что приватизация здания планетария была неправильной, и возврат данного объекта, как социального объекта необходим. Но окончательно решение принимает суд», — ответили в Фонде.

Городские власти обещали, если суд решит вернуть планетарий городу, занести его в реестр муниципального имущества и ввести в эксплуатацию.

«Давайте дождемся суд и узнаем, какое решение будет вынесено — от этого и будем исходить. Конечно, если [планетарий] вернется на баланс мэрии, соответственно в дальнейшем он будет использоваться по своему назначению. Если будет необходим ремонт, то он будет проводиться за счет бюджета», — заявил Нурдин Тынаев, начальник Управления муниципальной собственностью.

На судьбу городского планетария обращали внимание и в парламенте. В начале 2018 года депутат Пархат Тулендыбаев просил правительство взять под контроль восстановление планетария.

Фрунзенский планетарий открыли в 1974 году на средства из госбюджета — из Германии привезли новейшее оборудование. По некоторым данным, с 1974-го по 1982 год планетарий посетили около 607 тысяч человек.

Шаг за шагом к угасанию. Как бишкекский планетарий оказался в разрухе