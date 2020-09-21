Пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) 21 сентября сообщила, что экс-советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов находится в больнице.

«Он получает лечение в отделении кардиологии в Бишкеке, куда был госпитализирован на стационарное лечение», – пояснили в ведомстве.

В июле этого года, Икрамжана Илмиянова перевели в колонию-поселение №26 в селе Молдовановка для дальнейшего отбывания срока.

По данным ГСИН, Илмиянову осталось отбыть в колонии один год и четыре месяца.

В октябре 2019 года Октябрьский районный суд Бишкека признал Илмиянова виновным по статье «Мошенничество» и приговорил к семи годам колонии с конфискацией имущества. Кроме этого, Илмиянова оштрафовали на 160 тысяч сомов.

Сам Илмиянов в последнем слове назвал обвинения против себя «необоснованными» и «бездоказательными».

Власти возбудили уголовное дело против Икрамжана Илмиянова в сентябре 2018 года. Тогда его подозревали в преступлениях по семи статьям, среди которых «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями», «Получение взятки» и другие. По информации ГКНБ, после возбуждения уголовного дела Илмиянов покинул страну, однако затем его задержали и вернули в Кыргызстан. Сам Илмиянов заявил на суде, что вернулся в страну добровольно.

По версии следствия, Илмиянов, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, в августе 2017 года получил 150 тысяч долларов от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения».

До 2009 года Илмиянов был личным водителем Атамбаева, а после революции 2010 года стал его помощником. Когда в 2011 году Атамбаев стал президентом, Илмиянов занял должность замглавы аппарата президента и работал там до 2015 года, пока его не обвинили в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек». Затем Илмиянов стал советником Атамбаева на общественных началах.

При президентстве Алмазбека Атамбаева Илмиянов был влиятельным человеком. По словам депутата Жанара Акаева, Икрамжан Илмиянов курировал парламент и давал указания о том, как именно депутатам нужно голосовать по законопроектам.

О близости Илмиянова с Атамбаевым говорил и сын бывшего президента Сейтек Атамбаев.

«Самым доверенным человеком был шофер Икрамжан. Болот Суюмбаев, Фарид Ниязов, Сапар [Исаков] и Албек [Ибраимов] уже потом идут, на вторых ролях», — рассказывал он.

Ранее Октябрьский районный суд признал виновным Илмиянова по ст.204 ч.3 («Мошенничество») УК КР и приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также оштрафовал на 160 тыс. сомов.

Позже Бишкекский горсуд изменил приговор первой инстанции и применил к Илмиянову амнистию. Бывшего чиновника осудили к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и со штрафом 800 расчетных показателей.

Решением спецкомиссии ГСИН он был переведен в колонию-поселение №26 в селе Молдовановка для дальнейшего отбытия наказания.