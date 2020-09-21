Демократические левые (DIM.AR.) — греческая политическая партия, основанная в 2010 году Фотисом Кувелисом, бывшим министром юстиции. На выборах в 2015 году партии не удалось пройти в парламент, она прошла через тандемы с другими политдвижениями и расколы. Партия по-прежнему существует.

Почему мне это знакомо?

Потому что логотип греческих левых очень похож на логотип кыргызской партии «Мекеним Кыргызстан». Раньше у партии был другой логотип — он использовался, пока партией управлял ее основатель Айбек Осмонов.

Сравните:

Фотис Кувелис и DIM.AR. Агитация «Мекеним Кыргызстан» А вот как «Мекеним Кыргызстан» подавали себя еще весной. Старое лого

«Мекеним Кыргызстан» называют «партией Матраимовых», партия утверждает, что у нее социал-либеральная программа с новаторскими идеями. Матраимовы — влиятельный политический клан кыргызских чиновников. Искендер Матраимов — депутат от СДПК, который снова баллотируется в парламент от «Мекеним Кыргызстан». Его брат Райым — экс-зампред таможни, которого считают серым кардиналом кыргызской политики, фигурант антикоррупционных расследований о контрабанде и выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.