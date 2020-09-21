Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила «Клоопу», что МВД отреагировало на опубликованное видео, где начальник ОВД Ыссык-Атинского района оскорбил своего подчиненного.

«В настоящее время службой внутренних расследований МВД для полной и объективной проверки проводится служебное расследование», — сообщили в пресс-службе.

Видео опубликовали на инстаграм-странице Oppa_kg. В ролике предположительно начальник ОВД называет своего подчиненного «вонючкой».

Скандал из-за «вонючки»

В 2017 году тогда еще президент Алмазбек Атамбаев во время выступления на вручении наград кыргызстанцам за достижения в культуре 6 марта, назвал некоторые партии «вонючими», а некоторых политиков «мародерами».

Тогда юристы партии «Ата-Мекен» посчитали, что эти слова касались их партии и подали в суд на президента, чтобы защитить деловую репутации объединения.

Однако в 2018 году Первомайский суд Бишкека отказал юристам «Ата Мекен» в иске против уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Согласно заключению экспертов, бывший президент не говорил про партию «Ата-Мекен» в своей речи.