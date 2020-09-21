Центральная избирательная комиссия рассмотрела 19 сентября ряд анонимных заявлений о том, что несколько партий нарушили правила предвыборной агитации в соцсетях.

В итоге комиссия не нашла состава нарушения избирательного законодательства в действиях политобъединений «Бир Бол», «Республика», «Биримдик» и «Ата Мекен». При этом генпрокуратура выявила нарушения у партий «Замандаш» и «Бир Бол».

По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, два человека написали в общем 28 заявлений на 3 партии. Один из них вышел на связь, но отказался прийти на заседание, а до второго и вовсе не удалось дозвониться.

«Но загрузили нас на несколько дней, отвлекая от по-настоящему серьезных нарушений», — написала Джурабаева в комментариях к своему посту на фейсбуке.

Также она добавила, что факты подкупа избирателей члены комиссии передали в правоохранительные органы на рассмотрение.

«Встречаемся с органами внутренних дел и прокуратуры в рамках Координационной группы, выясняем, почему некоторые дела списаны и не зарегистрированы в ЕРПП, что ими предпринимается в рамках заведенных досудебных расследований. Пока ощутимых результатов не вижу», — уточнила член ЦИК.

Генпрокуратура уже выявила факты нарушений со стороны кандидатов от партий «Замандаш» и «Бир Бол». Так пресс-служба генпрокуратуры сообщает, что кандидат от «Бир Бола» до сих пор является почетным консулом Норвегии в Кыргызстане.

Также член ТИК Кадамжайского района от политобъединения «Замандаш» возглавляет Кадамжайское районное управления Соцфонда. Оба случая противоречат избирательному закону о том, что консульское лицо не может заниматься политдеятельностью, а госслужащему нельзя состоять в УИК.

Гражданин Т против «Биримдика»

Кыргызстанец Т заявил в ЦИК, что в мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором медработники жалуются, что их пытаются подкупить представители партии «Биримдик».

Второе заявление Т касается агитации этой же партии 8 сентября в школе в Араванском районе. Он уверяет, что мероприятие проводилось днем во время учебного процесса без соблюдения санитарных норм.

В связи с тем, что члены рабочей группы не дозвонились до заявителя по «несуществующему номеру», а представитель «Биримдика» опроверг обвинения, нарушение не зарегистрировали.

В третьем заявлении Т на агитационные мероприятия «Биримдика» указывается, что на странице «Биримдика» на фейсбуке опубликовано видео, на котором эстрадный певец Ильяз Абдразаков выступает на мероприятии партии.

Представительница политобъединения Мырза-Айым Камчибекова рассказала, что Абдразаков пел гимн политпартии, в создании которого он сам участвовал на основании контракта.

По словам членов ЦИК, исполнение гимна партии и страны с привлечением эстрадных певцов не считается нарушением избирательного законодательства.

Гражданин И против «Ата Мекена» и «Бир Бола»

Кыргызстанец И пожаловался, что на двух видео с выступлениями кандидатов от партии «Ата Мекен» Эльвиры Сурабалдиевой и Рыскелди Момбекова на странице «Жалбырак ТВ» не указаны выходные данные агитматериала. Представитель партии объяснил, что ролики не были изготовлены партией в качестве агитматериала и она не знала об их публикации.

Рабочая группа проверила видеоматериалы и решила принять к сведению жалобу И, а «Ата Мекену» посоветовала связаться с «Жалбырак ТВ» и представителями фейсбука насчет «распространении несогласованной с политпартией информации, содержащей признаки агитации».

*Известно, что Сурабалдиеву вызывали на допрос в военную прокуратуру — депутатке позвонили 17 сентября, когда она была в регионах, и попросили прийти, когда она вернется в Бишкек. Причины интереса военной прокуратуры к Сурабалдиевой неизвестны.

Кроме этого, гражданин И указал, что в инстаграме было размещено видео с агитацией партии «Бир Бол» без указания об агитации. Так как ссылка на публикацию, как и сам заявитель оказались не доступными, рабочая группа решила отказать в удовлетворении жалобы.

Другая заявительница указала, что в видео партии «Республика» в инстаграме снимались дети. Но в связи с тем, что в видеоролике они не проводят агитацию, не выпускают и распространяют агитматериалы, рабочая группа не стала выносить предупреждение партии.

ЦИК рассматривает заявления граждан о нарушениях, которые политобъединения совершают во время предвыборной гонки. Ранее комиссия решила не выносить предупреждение спикеру парламента Дастану Джумабекову за то, что он подарил 50 тысяч сомов таласской семье в качестве суюнчу.

В парламентских выборах участвуют 16 партий. Агитация политобъединений продлится до 3 октября — дня тишины. На следующий день пройдет само голосование за партии.