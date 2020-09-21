Полномочный представитель правительства в Нарынской области Эмилбек Алымкулов 17 сентября посетил карликовую школу в поселке Кен-Суу Жумгальского района. В результате его визита, поселению выделили машину, а школу, в которой обучались ученики начальных классов, решили закрыть.

«Вопрос решили — за счет айыльного округа купили новую машину. Теперь детей будут возить в типовую школу другого села», — рассказала пресс-секретарька Нарынской обладминистрации Назгуль Мусуралиева.

В закрытой школе обучались 11 детей с 1 по 4 класс. Ее в 2015 году с разрешения районо открыл заслуженный учитель Токтожума Стаханов в своем двухкомнатном доме. Занятия младшеклассникам он вел сам.

В самом поселке Кен-Суу проживает 17 семей, в которых в общем 30 детей школьного возраста. Старшеклассники ходят в школы соседних сел.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что сейчас в поселении нет электроэнергии.

«Полпред Алымкулов сказал, что в этом году за счет средств из фонда развития района и бюджета айыльного округа будут закуплены материалы для подключения села к электроэнергии. А проектирование, установку линий электропередачи и монтажные работы он пообещал взять под собственный контроль», — сообщили в пресс-службе Нарынской обладминистрации.

Кроме отсутствия электричества, в районе еще остро стоят другие проблемы: плохая мобильная связь, из-за камнепадов во время дождей останавливается транспортное сообщение, а сельское население нуждается в медпомощи.

Аким Жумгальского района Адыл Сапаров сообщил, что в ближайшее время, кроме машины для школьников, закупят еще один микроавтобус и машину скорой помощи.