Глава Кара-Суйского районного штаба политической партии «Мекенчил» Тологон Келдибаев сообщил 20 сентября, что мэр города Кара-Суу Адылбек Лолобаев сорвал агитационное мероприятие партии. Келдибаев добавил, что написал заявление в районную прокуратуру.

По его словам, члены партии 17 сентября в письменной форме обратились в городскую мэрию и сообщили, что 21 сентября проведут собрание с избирателями на центральной площади.

Мэр города заявил, что не может дать разрешение на проведение собрания на центральной площади и предложил партии провести собрание на городском стадионе «Манас».

«Он пользуется своим должностным положением говоря, что не может дать разрешение на [проведение собрания] на площади. Давать разрешения на проведение встреч на центральной площади не входит в полномочия и обязанности мэра города Кара-Суу. Действия мэра противоречит закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша», — сказал Келдибаева.

Глава аппарата мэрии Кара-Суу Бабут Муминов объяснил «Клоопу», что партии не дали разрешение на проведение встречи на площади так как рядом находится школа.

«По закону, встречи должны проходить на расстоянии в более 100 метров от школ. На площади есть две школы, там учатся первоклассники. Если хотят, можем дать стадион или другие места. Сказали все на основе закона, никто не препятствовал», — сказал он.

Согласно положению о предвыборной агитации, встречи должны проводиться на расстоянии в более 100 метров от опасных производств, электростанций, железных дорог, госорганизаций здравоохранения и образования.

Тем не менее, некоторые партии проводят встречи вопреки этим правилам. Например, один из кандидатов партии «Мекеним Кыргызстан» 20 сентября провел агитационную встречу во дворе школы имени Абдылда Калмурзаева в селе Мырзаке Узгенского района. Партия «Мекеним Кыргызстан» связана с влиятельным кланом Матраимовых через действующего депутата Искендера Матраимова. Его брат Тилек Матраимов возглавляет Кара-Суйский район уже 8 лет. Еще один брат — Раим Матраимов — стал фигурантом журналистского расследования о коррупции на таможне.

Мэр города Кара-Суу Адыл Лолобаев раньше работал в таможне, мэром он назначен 1 июля этого года. После назначения он заявил, что «не имеет отношения к Матраимовыми».