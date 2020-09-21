Премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского штаба 21 сентября заявил, что в местах массового скопления людей должны соблюдаться масочный режим и другие санитарные нормы.

По его словам, в ряде стран мира наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С учетом этого, система здравоохранения Кыргызстана и другие госорганы должны быть готовы к возможной второй волне заражения коронавирусной инфекцией.

«В республике ежедневно регистрируются случаи заражения. Многие граждане перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила: не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Именно поэтому необходимо продолжить противоэпидемиологические мероприятия и разъяснительную работу на местах», — сказал Боронов.

Он поручил Минздраву, МВД и другим органам продолжить информационно-разъяснительную работу.

«Усильте работу по соблюдению масочного режима во всех местах скопления людей, в том числе в организациях, осуществляющих прием граждан, в общественном транспорте, на базарах. Это очень важно. Масочный режим обязателен для посещения больниц, торговых центров и других мест скопления людей. Санитарным службам и местным органам власти необходимо усилить работу по санитарно-эпидемиологическим проверкам», — сказал премьер-министр.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 55 кыргызстанцев. За все время пандемии в республике выявили 45 471 случай заражения коронавирусом. Всего в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.