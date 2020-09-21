Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, куда могут летать кыргызстанцы с ПЦР-тестом и без него.

По данным штаба, из аэропорта «Манас» возобновлены регулярные авиарейсы по следующим маршрутам:

Бишкек — Стамбул — Бишкек;

Бишкек — Анталья — Бишкек;

Дубай — Бишкек — Дубай;

Шарджа — Бишкек — Шарджа;

Ташкент — Бишкек — Ташкент;

Алматы — Бишкек — Алматы;

Бишкек — Москва — Бишкек.

А в аэропорту «Ош» выполняются чартерные рейсы по маршрутам:

Москва — Ош — Москва;

Ош — Санкт — Петербург — Ош;

Ош — Новосибирск — Ош;

Ош — Екатеринбург — Ош;

Ош — Сургут — Ош;

Ош — Красноярск — Ош.

В штабе отметили, что, согласно алгоритму России, Казахстана, Узбекистана и Объединённых Арабских Эмират (ОАЭ) кыргызстанцы должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Тест нужно сделать не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию стран. Пока результаты ПЦР-теста не нужны только для граждан, вылетающих в Турцию.

Возобновлены также и внутренние полеты по маршрутам:

Бишкек — Ош — Бишкек каждый день;

Бишкек — Джалал — Абад-Бишкек 1 раз в неделю, по пятницам;

Бишкек — Баткен — Бишкек 1 раз в неделю, по вторникам.

«Вход в терминалы аэропортов «Манас» разрешен только для пассажиров при наличии авиабилета. При входе в здание аэровокзала пассажиры проходят через дезинфекционный тоннель», — говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что у всех прибывших пассажиров проверяют температуру и обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста.

Кыргызстан закрыл наземную и воздушные границы в марте 2020 года, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

В августе уже после заметного снижения количества заражений правительство приняло решения частично открывать воздушные границы со странами, где наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация. На сегодня Кыргызстан могут посетить иностранцы из более 20 стран.

По данным минздрава, на 21 сентября в Кыргызстане зарегистрировано всего 45 471 случай заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 41 682 пациента, умерли 1 063 человека.