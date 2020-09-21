В Араванском районе Ошской области 20 сентября произошла массовая драка на встрече с избирателями кандидата партии «Мекеним Кыргызстан» Ильхома Маннанова.

Видео с места драки опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В результате драки пострадали 11 человек, одного пострадавшего доставили в городскую больницу Оша с различными травмами.

По данным УВД Ошской области причина драки пока неизвестна. При этом издание «Азаттык» со ссылкой на пресс-секретаря УВД области Женишбека Аширбаева сообщает, что причиной драки стало то, что кандидат, проводивший агитацию предположительно «оклеветал» кандидата другой партии.

«По предварительной информации, конфликт разгорелся, когда кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» стал плохо отзываться о кандидате от другой партии. Сейчас ситуация спокойная», — сказал Аширбаев.

Что говорят в партиях?

В партии «Биримдик» отреагировали на произошедший конфликт и выступили с заявлением, что виновные в провокации должны понести ответственность.

«Мы надеемся, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки проведут расследование и установят провокаторов, из-за которых в ходе агитационной встречи представителей одной из политических партий в Араванском районе Ошской области произошла потасовка между жителями», — заявили в партии.

В партии «Мекеним Кыргызстан» также сделали заявление из-за произошедшего конфликта. В своем заявлении партия сообщила, что считает произошедшее в Араванском районе провокацией.

Также в партии добавили, что в результате драки пострадали сторонники «Мекеним Кыргызстан», а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Мы надеемся, что это дело будет рассмотрено объективно и беспристрастно. Тем не менее, мы намерены привлечь к данному факту внимание простых граждан и международных наблюдателей. Никакие выборы, никакая агитация не стоит стабильности, мира и межнационального согласия в нашей стране», — говорится в заявлении партии.

Реакция правительства

На произошедший конфликт отреагировал и премьер-министр Кубатбек Боронов, заявив, что виновных должны привлечь к ответственности «в соответствии с законодательством страны».

Боронов также поручил местным органам власти провести разъяснительные работы среди населения в Араванском районе.

Также по информации пресс-службы МВД , из-за произошедшей массовой драки уволен начальник ОВД Араванского района, вместе с этим наказание понесли еще ряд сотрудников.