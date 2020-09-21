Министерство культуры 21 сентября сообщило, что металлический забор, огораживающий Исторический музей в столице, строится «для безопасности граждан». Ограду в передней части здания установили еще в августе 2018 года в рамках первого этапа реконструкции музея.

«Ограждение несет функциональную нагрузку — высота площадки в данном месте примерно три метра. Забор установили с целью безопасности граждан», — заявили в ведомстве информагентству 24.kg.

Ранее бишкекская мэрия сообщила, что не согласовывала строительство этого забора, потому что он не находится на счету муниципалитета.

Мэрия города Бишкек не выдавала никаких документов и не согласовывала проекты на установку металлического забора вокруг Исторического музея КР. Музей находится на охраняемой законом территории и относится к министерству культуры и информации КР. Подробности сообщим. RT 🙏 — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) September 21, 2020

Ранее бишкекчане отправили изданию 24.kg фотографии строящегося вокруг здания Исторического музея ограждения.

Фото: Информагентство 24.kg Фото: Информагентство 24.kg

Скандал вокруг реконструкции музея

Только месяц назад закончились судебные разбирательства над бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым. Его осудили на 18 лет лет лишения свободы и штрафа в размере 248 млн 650 тысяч сомов за «коррупцию» во время реконструкции музея.

Обвинители считают, что выделенные бюджетные средства на обновление музея были использованы незаконно. Исаков назвал дело «личной местью президента Сооронбая Жээнбекова» и вины не признает.

Также по этому делу за «злоупотребление служебным положением» была осуждена экс-заведущая отделом гражданского развития в аппарате президента Мира Карыбаева. Она должна выплатить государству 260 тысяч сомов.

Министр культуры Азамат Жаманкулов еще более года назад, 22 июля 2019 года, говорил, что реконструкция Исторического музея полностью завершена. Однако его открытие затягивается из-за того, что власти Кыргызстана должны выплатить немецкой компании-подрядчику 225 тысяч евро, чтобы получить ключи от программного обеспечения музея.

Дело о реконструкции Исторического музея

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков, будучи замглавой администрации президента.

В мае 2018 года депутаты посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

Дело было объединено с делом о коррупционных правонарушениях при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате. Шести фигурантам были предъявлены обвинения по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР.

Среди них оказались бывший глава правительства КР Сапар Исаков, экс-заведующая отделом аппарата президента Мира Карыбаева и другие.

Обвинение утверждало, что Исаков «превысил свои должностные полномочия и создал устойчивую противоправную связь с Мирой Карыбаевой».

Это не единственное дело, где Исаков проходил подсудимым. Следствие обвинило его в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Исаков — ближайший соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Власти возбудили дела против него на фоне противостояния Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

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