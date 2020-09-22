Мигранты из Кыргызстана застряли в Башкирии на трассе Уфа — Оренбург и не могут попасть домой из-за закрытых госграниц. По разным данным, их количество варьируется от полутора до 6 тысяч человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что помощь гражданам Кыргызстана будет оказываться, пока домой не отправится последний человек из созданного палаточного лагеря.

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (РФ)

«Мы ехали в Оренбург, чтобы оттуда через Казахстан попасть домой. Но остались в Башкирии. Нам очень хорошо помогает руководство Башкирии. Они распределили нас по теплым местам. Часть приезжих живут в палатках, часть – в спортзалах и других местах. Среди нас женщины, дети, есть даже беременные и груднички», – рассказали мигранты.

По их словам, люди решились ехать, доверившись некоему мужчине по имени Куба, который представился активистом и сотрудником посольства Кыргызстана в России.

«Он, собрав всех и пообещав решить вопрос, уехал. Три дня уже от него нет вестей. […] Автобусом ехать дешевле. За десять тысяч рублей можно доехать. Чартерные рейсы надо ждать, когда включат в список, и покупать дорогие билеты», – сообщили кыргызстанцы.

Кыргызстанцы ехали из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска колоннами по два-три автобуса в Оренбургскую область. Там во время пандемии неоднократно разбивали лагеря с мигрантами, но в этот раз людей не пропустили через границу.

После этого автобусам с мигрантами пришлось разворачиваться и искать место для парковки на территории Куюргазинского района Башкортостана.

О том, что кыргызские граждане разместились здесь, власти региона узнали случайно. Начальник по информационно-аналитической работе администрации Егор Матвеев сообщил изданию «Sputnik», что 16 сентября поступила информация, что на большой площадке у придорожного комплекса гостиницы «Юлсы» стоят 19 автобусов с мигрантами.

Размещение в Башкирии

Большая часть мигрантов разместилась на территории Куюргазинского района Башкортостана, где местные администрации и муниципалитеты устраивают их в палаточном городке и пунктах временного проживания.

«Выяснилось, что некоторые граждане Кыргызстана к тому моменту, когда о них узнали в районной администрации, успели прожить в автобусах на стоянке уже несколько дней. Среди пассажиров оказалось много беременных женщин и детей. Первой же ночью мы разместили их в близлежащих к нашему району городах», – рассказал представитель местной администрации.

По его данным, в Кумертау 73 человека проживают в гостинице «Автовокзал», 243 — в общежитии лицея №73. На базе отдыха «Горный воздух» в поселке Нугуш – 330 человек. Кроме того, в палаточном лагере, разбитом МЧС возле комплекса «Юлсы», размещены 288 человек, и в спортзал физкультурно-оздоровительного комплекса «Сокол» в селе Ермолаево — 244 человека.

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (РФ)

По словам кыргызстанцев, руководство Башкирии даже организовало детские комнаты, чтобы дети могли играть, рисовать и проводить время.

«Этим гражданам предоставлено размещение и горячее питание в 12 пунктах Куюргазинского, Мелеузовского, Ишимбайского районов, а также городов Кумертау и Салават. Привлечены силы и средства МЧС России, ГИБДД, МВД, Росгвардии. Организованы переговоры по предоставлению транзитного коридора через территорию Казахстана для организованного проезда людей в Кыргызстан», — сообщил руководитель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

В администрации района отметили, что им приходят сообщения о том, что из Москвы выехали еще несколько автобусов, поэтому они уже готовы к наплыву мигрантов.

Глава региона Радий Хабиров выразил благодарность руководителям пяти муниципалитетов, предоставивших условия для размещения иностранцев.

«Не все так приняли, как мы. Мы ведь и сами можем попасть в такую беду. Кто в беде, им надо помогать. Проследите, чтобы каждый выехал домой», – сказал он.

Хабиров поблагодарил глав трех районов и двух городов за помощь в размещении застрявших кыргызстанцев, и поручил возместить им затраты на размещение, питание и обеспечение медикаментами людей.

Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров

По словам главы муниципалитета Юлая Ильясова, среди них нет зараженных COVID-19, и ситуация находится под контролем властей.

Кроме Башкортостана кыргызстанцы также находятся в Оренбургской области. Все они ждут открытия транзитного коридора через Казахстан.

«Мы просим правительство Кыргызстана провести переговоры с Казахстаном о транзитном коридоре. По приезде мы сдадим анализы и проведем дома в изоляции необходимый карантин. Помогите нам вернуться к семьям. Нас дома ждут пожилые родители. Может быть, хотя бы партии обратят на нас внимание и помогут вернуться домой», – обратились мигранты к правительству Кыргызстана.

«Зеленый коридор» Казахстана

Власти регионов России очень рассчитывают, что посольству Кыргызстана удастся договориться с Казахстаном о «зеленом коридоре» для вывоза своих граждан.

Вице-консул посольства Кыргызстана в РФ Алмаш Алтымышева сообщила, что у ведомства есть вся информация о ситуации в Оренбургской области и Куюргазинском районе, и сейчас решается вопрос обеспечения коридора через Казахстан.

«Политическое решение уже принято, обсуждаются технические возможности. Формируется список кыргызстанцев и передается казахстанской стороне», — рассказала она.

В посольстве надеются, что казахстанская сторона примет меры оперативно, так как ухудшается эпидемиологическая ситуация.

«Это будет уже седьмая за время пандемии вывозная акция из Оренбургской, Самарской областей и Башкортостана. 5 мая мы вывезли на автобусах 519 человек, 20 мая на самолете — 167, 22 мая — 417, 5 июня — 1 496, 5 августа — 2 504, 26 августа — 3 255 человек. Сегодня точного числа скопившихся на границе сограждан мы не знаем, но их будет не менее 3 тысяч. Списки только составляются», — объяснил заведующий консульским отделом посольства КР Эдуард Насиров.

Кроме того, МИД рекомендует всем желающим кыргызстанцам возвращаться из России на самолетах, так как авиасообщение уже было открыто.

Возвращение мигрантов

Это не первая группа мигрантов, собравшаяся на российско-казахстанской госгранице после ее закрытия.

В начале августа Кыргызстан и Казахстан договорились о предоставлении очередного транзитного коридора для вывоза кыргызстанцев из Оренбургской области России. Первая колонна из 20 автобусов с 1101 гражданином выехала от казахстанско-российской границы вечером 4 августа. Вторая колонна из 23 автобусов с 1356 гражданами выдвинулась 5 августа.

В мае из Соль-Илецка — города в Оренбургской области России, который граничит с Казахстаном – вывезли более 500 человек. Туда стали прибывать кыргызстанцы со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.

6 июля из Соль-Илецка на родину вернулись 1 496 кыргызстанцев. Все они прибыли на автобусах, которые предоставили власти Кыргызстана. Застрявшие на границе граждане жили в палаточных лагерях на обочине трассы, которая ведет из России в Казахстан.