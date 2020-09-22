На предстоящих парламентских выборах по форме №2 проголосуют 445 тысяч избирателей. Эта форма позволяет изменить свой предвыборный участок, если нет возможности в день выборов проголосовать по прописке. Всего в Кыргызстане 3 миллиона 466 тысяч избирателей, но на выборы обычно ходят чуть больше половины.

Член Центральной избирательной комиссии Гульнара Журабаева назвала такое количество избирателе, которые изменили участки для голосования, «аномальным».

«Просто исключить их из списка избирателей невозможно, часть из них добросовестные избиратели. Остается только составить перечень участков с аномально большим количеством избирателей по форме №2 и мониторить эти участки особенно внимательно на предмет раскрытия тайны голосования и подкупа», – написала она.

По словам Журабаевой, если такие факты на этих участках будут зафиксированы, то нужно отменять на них итоги голосования.

Другая представительница ЦИКа Атыр Абдрахматова 11 и 12 сентября проверила несколько УИКов в Бишкеке и Чуйской области.

По результатам проверки, она также выявила аномальное количество граждан, зарегистрировавшихся по форме №2.

По мнению Атыр Абдрахматовой, массовая регистрация избирателей по форме №2 означает, что партии организовано подвозили избирателей на участки, а также использовали админресурс и подкуп, чтобы заставить их голосовать в свою пользу.

После этого представители 12 партий, участвующих в выборах в парламент, обратились в Центральную избирательную комиссию и ГКНБ с требованием разобраться с регистрацией по форме №2.

Они просят ЦИК оформить данные о регистрации формы в разрезе каждого дня по каждому участку с 26 июля по 20 сентября. Они также просят ГКНБ обратить внимание на этот вопрос, так как «все действия не соответствуют чистоте, равенству, конкурентности и справедливости выборов».

Обращение не было подписано партиями «Замандаш», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Последние три неоднократно упоминались в скандалах, связанных со сменами участков для голосования и подкупом избирателей.

«Мекеним Кыргызстан» связана с кланом Матраимовых через действующего депутата Искендера Матраимова, который идет на выборы от партии. «Биримдик» связывают с властью — от нее на выборы идет брат президента Асылбек Жээнбеков.

Форма №2

В Кыргызстане на 4 октября 2020 назначены парламентские выборы. Избиратели до 19 сентября могли поменять участок для голосования через форму №2. Для этого нужно было лично подать заявление в участковый избирком.

По закону, никто не может собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без личного участия.

Все чаще избиратели сообщали, что агитаторы партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. За это им предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов. Но некоторых заставляют регистрироваться под угрозой увольнения — подобные методы использовали и на последних выборах президента.

В ЦИКе уверяют, что участок меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица. Но гражданские активисты говорят, что регистрация через форму №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть барьер в 0,7 % избирателей для регионов, Бишкека и Оша.

Форма №2 и подкуп избирателей. Рассказываем, на что идут партии, чтобы пройти в парламент