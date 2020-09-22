Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила «Клоопу», что в селе Жээк Ыссык-Атинского района Чуйской области из-за ссоры на бытовой почве 13-летний мальчик ударил ножом двух мужчин.

При этом в пресс-службе сообщили, что информация о том, что в селе произошла массовая драка — не соответствует действительности.

Ссора произошла 20 сентября, житель села Жээк выпивал на улице со своим соседом по случаю дня рождения сына, где у них произошла ссора, продолжавшаяся дома.

Уже в доме между хозяином и соседом произошла перепалка, когда туда пришли гости. В результате конфликта 13-летний сын хозяина дома ударил ножом двух гостей 26 и 32 лет.

Одного пострадавшего доставили в больницу, а второму оказали помощь на месте.

Милиция зарегистрировала факт в ЕРПП по статье «Хулиганство», ОВД Ысык-Атинского района проводит по этому делу расследование.

В милиции также сообщили, что в селе неизвестные лица разбили стекла нескольких автомашин, этот факт также зарегистрировали в ЕРПП. Сейчас милиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Фото на главной иллюстрированное.