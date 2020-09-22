Член Центральной избирательной комиссии Гульнара Джурабаева сообщила на своей странице фейсбуке, что председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров отказался от участия в парламентских выборах.

Ранее пресс-служба Нацэнергохолдинга сообщила СМИ, что Назаров 24 августа временно приостановил свои обязанности, чтобы принять участие в выборах. Он был зарегистрирован в качестве кандидата от партии «Кыргызстан».

Однако на самом сайте холдинга от 1 сентября опубликован пресс-релиз, в котором Назаров упоминается в качестве председателя правления Нацэноргохолдинга.

«Сегодня, 1 сентября состоялась церемония подключения к электрическим сетям жителей села Жазы – Кечуу Джалал-Абадской области. […] По поручению президента Сооронбая Жээнбекова председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров в осенью прошлого года посетил вышеуказанное село, ознакомился со сложившейся ситуацией», — говорится в пресс-релизе.

Скандалы связанные с партией «Кыргызстан»

Первый скандал, связанный с партией «Кыргызстан» начался до официального объявления агитационного периода. Тогда ЦИК не принимал документы от партии «Кыргызстан», так как их передало «ненадлежащие лицо».

При этом активисты и кандидаты от других партий заявляли, что партия опоздала с временем подачи документов в ЦИК.

Другой скандал был связан с кандидатом партии и спикером парламента Дастаном Джумабековым.

Джумабеков во время своей поездки в Талас подарил 50 тысяч сомов суйунчу семье, где назвали сына в его честь. В начале пресс-служба парламента сообщала, что Джумабекова подарил эти деньги из средств своей семьи, однако позже пресс-секретарь торага сообщил, что средства для семьи выделили из-за фонда спикера парламента.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова тогда заявила, что подарок торага считается подкупом избирателей.

Позже в ЦИК рассмотрели вопрос о возможном снятии кандидатуры Джумабекова с предвыборной гонки, однако комиссия решила не отстранять спикера от выборов.