21 сентября в фейсбуке распространилось видео, где кандидат от политической партии «Мекеним Кыргызстан», экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков во время агитационной встречи в Алае поругался с одним из избирателей. По предварительным данным, инцидент произошел в Алайском районе Ошской области.

Publicerat av Mirbek Umetaliev Måndag 21 september 2020

Publicerat av Mirbek Umetaliev Måndag 21 september 2020

На видео один из жителей спрашивает Келдибекова: «Что вы сделали с тех пор как стали депутатом?» На это он отвечает: «Я восемь лет сражался с Атамбаевым, Текебаевым».

Тогда тот же житель прокомментировал: «Теперь будете сражаться с Жанаром Акаевым?» Жанар Акаев идет на выборы от партии «Ата Мекен», которую возглавляет Омурбек Текебаев — давний противник Келдибекова.

Келдибеков разозлился и сказал: «Жанар приходится мне младшим братом, я буду сражаться с Текебаевым. Всю жизнь сражался, и дальше буду».

«Братишка, нормально общайся. Я такой же алайский, как и ты. Много не нарывайся, мальчик, не зли меня. Я таких деловых, как ты до фига бил. Отключи телефон», — сказал Келдибеков и попросил перестать снимать его на смартфон.

Один из местных жителей сказал: «Продолжай снимать» и спросил у Келдибекова, почему тот им угрожает. Тогда Келдибеков со словами «я же собираюсь поговорить, как родственник» подошел к избирателю и тот отключил видео.

Сейчас экс-спикер вместе с однопартийцами ездит по регионам и участвует в агитационных встречах. На странице Келдибекова есть несколько фото, где он изображен в такой же одежде, как и на видео. Также на видео можно заметить баннер, где нарисован логотип партии, а представители партии были в жилетах и кепках с логотипом.

Келдибеков идет на выборы от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-таможенником и фигурантом журналистских расследований Райымбеком Матраимовым.

Матраимов посаженный отец сына Келдибекова. Последний в интервью журналистам говорил, что «гордится этим». Также Келдибеков заявлял, что «правоохранительные органы еще не доказали» того, что Матраимов коррупционер.

На предстоящие парламентские выборы депутат Жанар Акаев идет во главе партии «Ата Мекен». Лидер этой партии Омурбек Текебаев заявил, что не будет участвовать в выборах, так как «нужно освободить дорогу молодым».

Политическая карьера Келдибекова

Ахматбек Келдибеков в разное время занимал руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева он возглавлял Соцфонд. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он возглавлял Налоговую службу.

В декабре 2010 года Келдибеков стал спикером Жогорку Кенеша и проработал на этой должности до декабря 2011.

Келдибеков сложил с себя полномочия спикера в декабре 2011 года после того как депутатская спецкомиссия нашла подтверждения 11 из 13 обвинений, которые ранее озвучил лидер «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Сам Келдибеков назвал обвинения Текебаева в свой адрес «политической борьбой за место торага».

После этого на Келдибекова возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» в бытность главой налоговой службы и соцфонда и в «Злоупотребление должностными полномочиями» во время работы спикером парламента.

Однако в 2015 году дело в отношении экс-спикера по «Коррупции» в Соцфонде закрыл Первомайский районный суд из-за истекшего срока давности.

Но по статье «Злоупотребление должностным положением» Верховный суд в 2016 году признал Келдибекова виновным и обязал выплатить штраф в десять миллионов сомов.

В 2017 году Келдибеков также выдвигался на пост президента, но из-за непогашенной судимости политик не смога участвовать в предвыборной гонке.

Кроме этого, журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».