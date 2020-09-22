Издание 24.kg сообщило, что в Бишкеке у офиса продаж компании «Аэрофлот» образовалась очередь из людей, которые хотят купить или обменять авиабилеты в Россию.

В офис продаж «Аэрофлота» пускают только по списку, некоторые люди ждут своей очереди несколько дней.

Одна из женщин в очереди сообщила журналисту издания, что смогла купить билет в Россию только за 25 тысяч сомов. Другая собеседница сказала, что купила билет на конец сентября за 130 тысяч сомов.

Другие ожидающие также рассказали изданию, что не могут поменять ранее купленные билеты на открывшейся рейсы.

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В бишкекском офисе «Аэрофлота» пока не дали официальных комментариев по этой ситуации.

Ранее Республиканский штаб по борьбе с коронавирусомв Кыргызстане сообщил, что кыргызстанцы могут летать в Россию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

При этом рейсы выполняются по маршрутам Бишкек — Москва — Бишкек, а также из Оша в Москву, Санкт — Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Красноярск и обратно.

Рейсы в Россию пока выполняют компании «Аэрофлот» и «Авиа Траффик» два раза в неделю. Россия сняла ограничения по въезду для граждан Кыргызстана 21 сентября.

Воздушные границы между Кыргызстаном и Россией были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В России работают сотни тысяч кыргызстанцев, которые постоянно перемещаются между странами на самолетах. Именно из-за этого после открытия воздушных границ возник ажиотаж и высокая потребность в авиабилетах.

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