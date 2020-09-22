Минобразования сообщило, что в селе Алча-Башат Узгенского района Ошской области открыли новую школу. Новое здание средней школы Кысык-Алма №186 рассчитано на 200 учеников.

Несмотря на пандемию COVID-19, открытие школы посетили много людей и детей, которые не соблюдали физическую дистанцию. Также на торжестве присутствовал статс-секретарь минобраза Жапаркул Ташиев.

Школу начали строить еще в 2015 году, на ее возведение из госбюджета было выделено 32,7 млн сомов. Правда, в здании еще достраивают спортивный зал.

Сейчас в школе 197 учеников и 18 учителей. Кроме этого, в айыл окмоту Жалпак-Таш в этом же районе власти сейчас реконструируют за 54 млн сомов школу имени Оморкулова. 30-летняя школа пострадала от землетрясения в 2015 году.

Сейчас в школах Кыргызстана обучаются только ученики первых классов, остальные еще с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса были переведены на дистанционное обучение.

Школа Кысык-Алма состоит в списке, который премьер-министр Кубатбек Боронов озвучил на брифинге 5 августа. Тогда он обещал, что правительство закончит реконструкцию аварийных школ до конца 2020 года, несмотря на тяжелую ситуацию с бюджетом.

«Все средства уже выделены. Изначально мы планировали их завершить к началу этого учебного года, но из-за пандемии сроки сместились на 3-4 месяца», — сказал тогда глава кабмина.

Боронов перечислил список из 11 школ, которые должны отремонтировать: