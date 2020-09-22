Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков обсудил драку между сторонниками партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» в Араванском районе на онлайн-встрече с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

По словам Жээнбекова, подобные инциденты «должны своевременно пресекаться компетентными структурами в целях их недопущения в будущем».

Боронов сообщил президенту, что все факты драки зарегистрировали в ЕРПП, а милиция проведет тщательное расследование.

Драка в Араванском районе

Драка между сторонниками партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» произошла 20 сентября в Араванском районе Ошской области.

В результате драки пострадали 12 человек, которых доставили в больницу и планируют допросить. В тот же день в МВД сообщили, что начальника Араванского РОВД сняли с должности за «ненадлежащее обеспечения общественного порядка», а ряд сотрудников милиции понесли дисциплинарную ответственность.

По предварительной информации, драка произошла из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» якобы «оклеветал» кандидата от партии «Биримдик».

В партиях после инцидента заявили, что ждут объективного расследования от правоохранителей.

Конфликты между сторонниками «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» происходят не первый раз. Ранее в Аксы агитаторы «Мекеним Кыргызстан» избили агитатора «Биримдик», требуя, чтобы он перешел в их штаб.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с экс-таможенником Раимбеком Матраимовым — фигурантом расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 миллионов сомов. От партии баллотируется действующий депутат Искендер Матраимов.

А партию «Биримдик» называют «провластной» и связывают с братом президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбеком Жээнбековым.