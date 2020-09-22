В соцсетях 22 сентября распространилась аудиозапись, на которой мужчина призывает поработать за партию «Биримдик». Из записи ясно, что идет собрание, на котором присутствуют председатели избирательных участков, директора и учителя школ.

«Кто здесь из участка Билим? Вы? Вы тоже хорошенько поработайте. Вы, как руководитель, дайте поручение главам школ, детских садов, у них ведь тоже есть друзья, родственники. Давайте реально поработаем, самое главное нужно желание, результат», — говорит мужчина руководителям региональных участков.

Кроме этого, он говорит собрать людей и задавать вопросы во время встречи с кандидатами.

«То, что сможем, сделаем. То, что не можем, не нужно. Мы работаем, если даже оппоненты власти приходят, поят чаем и уходят. […] Мы тут! За нас вам не будет стыдно. И мы сможем требовать результаты. Я лично буду это делать. Сколько процентов дадим «Биримдику»?», — спросил мужчина у директора школы и все рассмеялись.

По информации радио «Азаттык», голос на аудио принадлежит акиму Араванского района Курбанбеку Айтибаеву. Айтибаев в интервью «Азаттык» сообщил, что поддерживает государственную политику и ни на кого не оказывал давление.

«Голос похож. Если будут конкретные сообщения, что я на кого-то давил или кого-то уволил с работы, то тогда будет ответ. Мы должны оправдывать то, что получаем от государства. Для сохранения стабильности государства мы готовы на любые шаги. Главное, чтобы были мир и единство, развитие», — сказал Айтибаев.

В самой партии пока не прокомментировали этот инцидент.

Партия «Биримдик» называют «провластной» партией, потому что в списке кандидатов партии состоит брат президента Асылбека Жээнбекова.

Ранее, 16 сентября учителям школы имени Сыдык Алайчы Кара-Суйского района Ошской области по WhatsApp отправили аудиосообщение с приказом «каждому найти по 10 избирателей». Также было отмечено, что в противном случае им не выдадут зарплату за август.

Издание «Т-Медиа», ссылаясь на свои источники, предположила, что женщиной, которая обратилась к учителям, может быть глава карасуйского районного отдела образования Гулайым Машрапова.

Машрапова идет на выборы от партии «Мекеним Кыргызстан» и стоит под номером №48 в списке партии. Сама Машрапова потвердила, что была в школе имени Сыдыка Алайчы и встречалась с избирателями, но опровергла, что давала поручения учителям найти по десять избирателей.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребления административным ресурсом», ведутся следственные мероприятия.