Общественное движение Kyrgyz lads в рамках акции за честные выборы разместило самодельные баннеры с призывом не продавать свои голоса. На них были лозунги «Сатылба», «Саткын болбо», и «Цена свободы — 1 000-5 000 сомов».

Баннеры были развешаны на трех мостах по улице Льва Толстого на пересечении Байтика Баатыра и 7 Апреля, а также на проспекте Айтматова, прямо под вывесками партий, участвующих в предстоящих выборах.

Утром 21 сентября все баннеры Kyrgyz lads исчезли.

По словам одного из организаторов акции, возможно, баннер на мосту по улице Айтматова сняли милиционеры, так как эта трасса – правительственная, и по ней каждое утро проезжает президент.

«Неизвестно, кто снял остальные баннеры», – сказал он.

В ГУВД Бишкека не ответили, их ли сотрудники убрали баннеры.

Самодельные баннеры Kyrgyz lads располагались под агитационными баннерами партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Они неоднократно упоминались в скандалах, связанных со сменами участков для голосования и подкупом избирателей.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с экс-таможенником Раимбеком Матраимовым — фигурантом расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 миллионов сомов. От партии баллотируется действующий депутат Искендер Матраимов.

А партию «Биримдик» называют «провластной» и связывают с братом президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбеком Жээнбековым.

В парламентских выборах участвуют 16 партий. Агитация политобъединений продлится до 3 октября — дня тишины. 4 октября пройдет само голосование за партии.