Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 71 кыргызстанца.

Бишкек — 4;

Ош — 2;

Чуйская область — 8;

Ошская область — 17;

Таласская область — 2;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 13;

Баткенская область — 20.

За все время пандемии в республике выявили 45 542 случая заражения коронавирусом.

В штабе сообщили, что новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 114 пациентов.

Бишкек — 23;

Ош — 14;

Чуйская область — 7;

Ошская область — 21;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 18;

Баткенская область — 14.

Всего за время пандемии выписали 41 796 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у одного медика в Чуйской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 25 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 203 медиков, из которых всего выздоровели 2 847 медикреботников.