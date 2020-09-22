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Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 71 кыргызстанца.

  • Бишкек — 4;
  • Ош — 2;
  • Чуйская область — 8;
  • Ошская область — 17;
  • Таласская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 5;
  • Джалал-Абадская область — 13;
  • Баткенская область — 20.

За все время пандемии в республике выявили 45 542 случая заражения коронавирусом.

В штабе сообщили, что новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 114 пациентов.

  • Бишкек — 23;
  • Ош — 14;
  • Чуйская область — 7;
  • Ошская область — 21;
  • Таласская область — 3;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 12;
  • Джалал-Абадская область — 18;
  • Баткенская область — 14.

Всего за время пандемии выписали 41 796 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у одного медика в Чуйской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 25 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 203 медиков, из которых всего выздоровели 2 847 медикреботников.

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