Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 71 кыргызстанца.
- Бишкек — 4;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 8;
- Ошская область — 17;
- Таласская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 5;
- Джалал-Абадская область — 13;
- Баткенская область — 20.
За все время пандемии в республике выявили 45 542 случая заражения коронавирусом.
В штабе сообщили, что новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 114 пациентов.
- Бишкек — 23;
- Ош — 14;
- Чуйская область — 7;
- Ошская область — 21;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 12;
- Джалал-Абадская область — 18;
- Баткенская область — 14.
Всего за время пандемии выписали 41 796 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников коронавирус выявили у одного медика в Чуйской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 25 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 203 медиков, из которых всего выздоровели 2 847 медикреботников.