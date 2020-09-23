Издание Euroradio сообщило, что Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Сама церемония прошла во Дворце Независимости в Минске и никак не анонсировалась ранее.

«Во дворец было приглашено несколько сотен человек, прежде всего чиновников. Председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь», — передает издание.

В своей речи на церемонии Лукашенко сказал, что клянется «верно служить народу Республики Беларусь», а также соблюдать права и свободы человека.

Его главная оппонентка в предвыборной гонке Светла Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Лукашенко, заявив, что это «фарс».

«Эта попытка признать себя легитимным привела лишь к тому, что предыдущие полномочия [Лукашенко] закончены, а новый мандат народ ему не выдал. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — сказала она.

Сама Тихановская находится в Литве, власти которой после выборов предоставили ей политическое убежище. Она не признала, оглашенные результаты выборов и неоднократно заявляла, что является народным лидером Беларуси и ее избрал народ.

Европейский союз также не признал результаты выборов президента в Беларуси.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, выборы в Беларуси не были «ни справедливыми, ни свободными».

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне протестов, которые продолжаются уже второй месяц. Они начались из-за недоверия граждан к оглашенным результатам выборов президента.

Тысячи граждан, несогласных с результатами выборов, ежедневно выходят на мирные акции протеста по всей Беларуси.

Против мирных демонстрантов выходят сотрудники спецназа и ОМОН, которые используют для подавления граждан резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и так далее.

В СМИ также неоднократно публиковались интервью, задержанных на митингах, которые рассказывали о пытках и избиениях со стороны милиции в СИЗО.

Лукашенко возглавляет страну с момента развала СССР. Он переизбирался на этот пост пять раз подряд, эти выборы были шестыми.