Кандидат от партии «Республика» Тынчтык Алтымышев на своей странице в фейсбуке сообщил, что в Нарынской области агитатора их партии избили агитаторы от партии «Мекеним Кыргызстан».

По словам Алтымышева, конфликт между агитаторами произошел из-за регистрации избирателей по форме №2. Позже эту же версию озвучил и сам пострадавший агитатор от партии «Республика».

Нарында Республика партиясынын активисти сабалды. Бийлик, милиция, БШК бул окуяга баасын берип, куноолуулор жазаланышы керек! Publicerat av Мирбек Айтикеев Tisdag 22 september 2020

На опубликованном в сети видео мужчина рассказал, что агитаторы партии «Мекеним Кыргызстан» приехали в село Алыш Нарынской области и вывезли людей для регистрации по форме №2 в город Нарын.

«Даже вывезли одного из наших агитаторов “Республики”. Из-за этого между нами была словесная перепалка, а вчера это переросло в конфликт. Агитаторы “Мекеним Кыргызстан” по имени Тологонов Долон и Максат продолжали завозить людей по форме №2. Они заявляли нам, что не отдадут людей и агитаторов. Дошло до того, что унижали, угрожали разными словами. Вчерашний инцидент произошел именно из-за этого. Долон и Максат вдвоем избили меня», — рассказал пострадавший.

Что ответили в «Мекеним Кыргызстан»?

В партии «Мекеним Кыргызстан» считают, что Алтымышев распространил «клеветнический материал» об их партии.

Кандидат «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова сообщила «Клоопу», что после заявления Алтымышев юристы партии подадут жалобу в ЦИК о принятии мер в отношении Алтымышева за «распространение ложной информации о своих оппонентах».

В политобъединении рассказали свою версию инцидента в селе Алыш.

«Произошла перепалка между братьями, когда они распивали алкогольные напитки. Один из братьев, работающий на партию «Республика» обиделся на слова другого об этой партии и между ними случился конфликт. Эти люди не имеют никакого отношения к партии «Мекеним Кыргызстан»», — сообщила Алканова.

А что говорят в милиции?

Издание «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу УВД Нарынского района сообщило, что милиция 22 сентября зарегистрировала в ЕРПП досудебное производство по факту избиения агитатора партий «Республика».

По их данным, драка произошла во время тоя в селе Алыш Нарынской области между парнями по имени Алтынбек и Максат. Алтынбека доставили в больницу.

Все материалы по делу милиция зарегистрировала по статье «Хулиганство». При этом в УВД отметили, что Алтынбек работает в качестве агитатора от «Республики», а мужчина по имени Максат от «Мекеним Кыргызстан».

Это не первая драка, связанная со сторонниками партии «Мекеним Кыргызстан».

Ранее в Араванском районе Ошской области произошел конфликт между сторонниками «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», в результате которого пострадали 12 человек, а главу РОВД сняли с должности за «ненадлежащее обеспечения общественного порядка».

По предварительным данным милиции, драка произошла из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» якобы «оклеветал» кандидата от партии «Биримдик».

В самих партиях позже заявили, что ждут объективного расследования инцидента.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с экс-таможенником Раимбеком Матраимовым — одним из главных фигурантов расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 миллионов сомов.