Кандидат от партии «Республика» Тынчтык Алтымышев на своей странице в фейсбуке сообщил, что в Нарынской области агитатора их партии избили агитаторы от партии «Мекеним Кыргызстан».
По словам Алтымышева, конфликт между агитаторами произошел из-за регистрации избирателей по форме №2. Позже эту же версию озвучил и сам пострадавший агитатор от партии «Республика».
Нарында Республика партиясынын активисти сабалды. Бийлик, милиция, БШК бул окуяга баасын берип, куноолуулор жазаланышы керек!Publicerat av Мирбек Айтикеев Tisdag 22 september 2020
На опубликованном в сети видео мужчина рассказал, что агитаторы партии «Мекеним Кыргызстан» приехали в село Алыш Нарынской области и вывезли людей для регистрации по форме №2 в город Нарын.
«Даже вывезли одного из наших агитаторов “Республики”. Из-за этого между нами была словесная перепалка, а вчера это переросло в конфликт. Агитаторы “Мекеним Кыргызстан” по имени Тологонов Долон и Максат продолжали завозить людей по форме №2. Они заявляли нам, что не отдадут людей и агитаторов. Дошло до того, что унижали, угрожали разными словами. Вчерашний инцидент произошел именно из-за этого. Долон и Максат вдвоем избили меня», — рассказал пострадавший.
Что ответили в «Мекеним Кыргызстан»?
В партии «Мекеним Кыргызстан» считают, что Алтымышев распространил «клеветнический материал» об их партии.
Кандидат «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова сообщила «Клоопу», что после заявления Алтымышев юристы партии подадут жалобу в ЦИК о принятии мер в отношении Алтымышева за «распространение ложной информации о своих оппонентах».
В политобъединении рассказали свою версию инцидента в селе Алыш.
«Произошла перепалка между братьями, когда они распивали алкогольные напитки. Один из братьев, работающий на партию «Республика» обиделся на слова другого об этой партии и между ними случился конфликт. Эти люди не имеют никакого отношения к партии «Мекеним Кыргызстан»», — сообщила Алканова.
А что говорят в милиции?
Издание «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу УВД Нарынского района сообщило, что милиция 22 сентября зарегистрировала в ЕРПП досудебное производство по факту избиения агитатора партий «Республика».
По их данным, драка произошла во время тоя в селе Алыш Нарынской области между парнями по имени Алтынбек и Максат. Алтынбека доставили в больницу.
Все материалы по делу милиция зарегистрировала по статье «Хулиганство». При этом в УВД отметили, что Алтынбек работает в качестве агитатора от «Республики», а мужчина по имени Максат от «Мекеним Кыргызстан».
Это не первая драка, связанная со сторонниками партии «Мекеним Кыргызстан».
Ранее в Араванском районе Ошской области произошел конфликт между сторонниками «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», в результате которого пострадали 12 человек, а главу РОВД сняли с должности за «ненадлежащее обеспечения общественного порядка».
По предварительным данным милиции, драка произошла из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» якобы «оклеветал» кандидата от партии «Биримдик».
В самих партиях позже заявили, что ждут объективного расследования инцидента.
Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с экс-таможенником Раимбеком Матраимовым — одним из главных фигурантов расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 миллионов сомов.