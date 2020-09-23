Заместитель акима Араванского района Музафар Мамасаидов сообщил «Клоопу», что сторонники партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» примирились. В Араване 20 сентября произошла драка сторонников двух партий, пострадали 13 человек.

«Насколько мне известно, они не имеют друг к другу претензий», — сказал Мамасаидов.

Эту информацию подтвердил и аким района Курманбек Айтибаев в интервью Kaktus.Media.

По его словам, 23 сентября к нему пришли кандидат от «Биримдик» Шукурулло Файзуллаев и кандидат «Мекеним Кыргызстан» Ильхом Маннанов, которые в его присутствии попросили друг у друга прощения.

«Ни одному из них не нужно, чтобы молодые ребята, которые участвовали в драке, сидели в тюрьме или что-то вроде этого», — сказал в интервью Айтибаев.

Аким также добавил, что Араванский районный суд все же водворил в СИЗО на два месяца двух сторонников «Биримдик» и двух сторонников «Мекеним Кыргызстан».

Драка сторонников

Массовая драка между сторонниками партий «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» произошла 20 сентября в Араванском районе.

В результате конфликта пострадали 13 человек, а главу УВД района сняли с должности за «ненадлежащее обеспечения общественного порядка».

Согласно предварительным данным, драка произошла из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» якобы «оклеветал» кандидата от партии «Биримдик».

После конфликта в обеих партиях заявили, что ждут объективного расследования милиции по инциденту.

За время агитации случались и другие конфликты между сторонниками «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Ранее в Аксыйском районе Джалал-Абадской области агитатора «Биримдик» местные жители силой заставляли проводить агитировать за «Мекеним Кыргызстан».

Тогда милиция зарегистрировала это дело по статье «Хулиганство», а подозреваемых взяли под стражу на 1 месяц.

Партию «Биримдик», которая идет на эти выборы под номером один, называют партией власти, так как в числе кандидатов от партии значится брат президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков.

А партию «Мекеним Кыргызстан», которая соперничает с «Биримдик», связывают влиятельным кланом Матраимовых. Один из членов этого клана — Искендер Матраимов — значится в списке партии под номером 10.

Искендер Матраимов родной брат экс-таможенника Раимбека Матраимова — главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.