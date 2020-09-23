Пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана сообщила, что Казахстан согласился предоставить очередной коридор для транзитного проезда автобусов с гражданами Кыргызстана из Башкортостана и Оренбургской области России.

Для этого посольство Кыргызстана в России организует проезд всех собравшихся в город Соль-Илецк, откуда они и выедут в Кыргызстан.

Из-за большого количества граждан Кыргызстана выезд будет проходить в два этапа 24-25 сентября 2020 года.

«МИД КР вновь подчеркивает, что данная акция является разовой, и российско-казахстанская граница остается закрытой для самостоятельного и произвольного пересечения отдельными гражданами Кыргызской Республики», – отметили в ведомстве.

В министерстве просят граждан не приезжать на российско-казахстанскую границу и не пользоваться услугами по организованному подвозу на территорию Оренбургской области, так как «водители автобусов бросают людей в открытом поле, а также наносит существенный урон имиджу Кыргызской Республики».

Кроме того, МИД рекомендует всем желающим кыргызстанцам возвращаться из России на самолетах, так как авиасообщение между странами уже было открыто 21 сентября.

Застрявшие в России

Мигранты из Кыргызстана застряли в Башкирии и Оренбургской области России и не могли попасть домой из-за закрытых госграниц. По разным данным, их количество варьируется от полутора до 6 тысяч человек.

Кыргызстанцы ехали из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска колоннами по два-три автобуса в Оренбургскую область. Там во время пандемии неоднократно разбивали лагеря с мигрантами, но в этот раз людей не пропустили через границу.

После этого автобусам с мигрантами пришлось разворачиваться и искать место для парковки на территории Куюргазинского района Башкортостана.

Власти региона, узнав об этом, начали размещение кыргызстанцев в палаточном городке и пунктах временного проживания.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что помощь гражданам Кыргызстана будет оказываться, пока домой не отправится последний человек из созданного палаточного лагеря.

«Выяснилось, что некоторые граждане Кыргызстана к тому моменту, когда о них узнали в районной администрации, успели прожить в автобусах на стоянке уже несколько дней. Среди пассажиров оказалось много беременных женщин и детей. Первой же ночью мы разместили их в близлежащих к нашему району городах», – рассказал представитель местной администрации.

По его данным, в Кумертау 73 человека проживают в гостинице «Автовокзал», 243 — в общежитии лицея №73. На базе отдыха «Горный воздух» в поселке Нугуш – 330 человек. Кроме того, в палаточном лагере, разбитом МЧС возле комплекса «Юлсы», размещены 288 человек, и в спортзал физкультурно-оздоровительного комплекса «Сокол» в селе Ермолаево — 244 человека.

«Это будет уже седьмая за время пандемии вывозная акция из Оренбургской, Самарской областей и Башкортостана. 5 мая мы вывезли на автобусах 519 человек, 20 мая на самолете — 167, 22 мая — 417, 5 июня — 1 496, 5 августа — 2 504, 26 августа — 3 255 человек. Сегодня точного числа скопившихся на границе сограждан мы не знаем, но их будет не менее 3 тысяч. Списки только составляются», — объяснил заведующий консульским отделом посольства КР Эдуард Насиров.

Возвращение мигрантов

Это не первая группа мигрантов, собравшаяся на российско-казахстанской госгранице после ее закрытия.

В начале августа Кыргызстан и Казахстан договорились о предоставлении очередного транзитного коридора для вывоза кыргызстанцев из Оренбургской области России. Первая колонна из 20 автобусов с 1101 гражданином выехала от казахстанско-российской границы вечером 4 августа. Вторая колонна из 23 автобусов с 1356 гражданами выдвинулась 5 августа.

В мае из Соль-Илецка — города в Оренбургской области России, который граничит с Казахстаном – вывезли более 500 человек. Туда стали прибывать кыргызстанцы со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.

6 июля из Соль-Илецка на родину вернулись 1 496 кыргызстанцев. Все они прибыли на автобусах, которые предоставили власти Кыргызстана. Застрявшие на границе граждане жили в палаточных лагерях на обочине трассы, которая ведет из России в Казахстан.