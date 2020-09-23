Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 22 сентября на заседании кыргызско-российской межправительственной комиссии сообщил, что правительства обсудили вопрос о том, чтобы постепенно увеличить частоту авиарейсов между Россией и Кыргызстаном.

Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук отметил, что границы будут открываться при улучшении эпидемиологической ситуации.

«Удалось по всем направлениям провести взаимные консультации, в первую очередь о торгово-экономическом сотрудничестве, научно-техническом, гуманитарном. Есть хорошие перспективы по инвестициям, транспорту и сельскому хозяйству», – добавил Асрандиев.

С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Кыргызстаном. Тогда российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что самолеты будут летать в Бишкек раз в неделю.

После открытия рейсов у офиса продаж компании «Аэрофлот» начался ажиотаж – образовалась очередь из людей, которые хотят купить или обменять авиабилеты в Россию. Сейчас их пускают только по списку, некоторые люди ждут своей очереди несколько дней.

Кроме того, выросли цены на билеты. Купившие билеты сообщают, что их цены варьируются от 25 до 130 тысяч сомов. При этом, невозможно поменять ранее купленные билеты на открывшейся рейсы.

Авиасообщение с Кыргызстаном было прекращено весной из-за пандемии — с тех пор, в основном, из России в Кыргызстан прилетали самолеты с кыргызстанцами, которые возвращались на родину.

В России работают сотни тысяч кыргызстанцев, которые постоянно перемещаются между странами на самолетах. Именно из-за этого после открытия воздушных границ возник ажиотаж и высокая потребность в авиабилетах.

Ранее Республиканский штаб по борьбе с коронавирусомв Кыргызстане сообщил, что кыргызстанцы могут летать в Россию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.