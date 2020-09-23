В ЦИК поступили жалобы на партии «Мекеним Кыргызстан» и «Республики», но заявления не были связаны с дракой агитаторов партий.

На «Мекеним Кыргызстан» пожаловался гражданин Жунусов — он считает, что партия подкупала избирателей, раздавая детям мороженое и конфеты. У него были видеодоказательства.

«Рабочая группа рассмотрела жалобу. Согласно Уголовному кодексу, подкуп избирателей относится к публичным обвинениям и берется в досудебное производство. Чтобы доказать факт подкупа, Рабочая группа рекомендует направить материалы в правоохранительные органы», — считает ЦИК.

А на партию «Республика» пожаловались из-за шариков. Жалобы написали 16 граждан. В итоге несколько заявителей и представителей партии пригласили на заседание ЦИК, а видео с раздачей шаров оказалось недействительным. Представитель партии отрицал раздачу шаров — так как доказательств обратного не было, ЦИК не удовлетворил жалобу.