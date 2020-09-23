Депутат Дастан Бекешев в новом видео на своем YouTube канале рассказал, какие последствия вызовет регистрации избирателей по форме №2.

Бекешев сравнил, что в 2015 году на парламентских выборах по форме №2 голосовали около 200 тысяч избирателей. А в 2020 году по форме два голосуют более 450 тысяч граждан.

«450 тысяч — это значит, что уже две партии прошли в парламент, а оппозиции можно подвести итоги и расписаться в проигрыше», — пояснил Бекешев.

Депутат добавил, что нельзя точно знать как будут голосовать избиратели, но «450 тысяч однозначно приведут в парламент три крупные партии».

При этом парламентарий сказал, что в этом случае парламентом будут управлять три человека, так как сейчас для кандидатов в депутаты действует такое условие как «мягкий» рейтинг.

«Мягкий» рейтинг

Ранее Бекешев рассказал, что на этих выборах в парламент кандидаты в депутаты должны выполнить определенное условие, которое он назвал «мягким» рейтингом.

По условию кандидат от партии на вверенном ему участке должен собрать определенное количество голосов, в случае если это не происходит, то кандидат «добровольно» сдает свой мандат, так как ранее ему пришлось написать заявление о выходе из фракции «по собственному желанию».

Депутат также рассказывал, что ему самому предлагали баллотироваться от «крупной партии», которая наверняка пройдет в парламент, но он отказался из-за предложенных условий.

Сам он публично поддержал партию «Реформа», но решил не баллотироваться на эти выборы. Дастан Бекешев проходил в парламент дважды — в 2010 году от партии «Ар-Намыс», а в 2015 году от СДПК.

Массовая регистрация по форме №2

О массовой регистрации избирателей по форме №2 не раз упоминала член ЦИК Атыр Абдрахматова. Она также проверила избирательные участки в Бишкеке, где выявила «аномальную» активность избирателей, голосующих по форме №2.

Тогда она заявила, что выявленные ею факты доказывают применение административного ресурса, подкупа избирателей и, возможной фальсификации документов.

Форма №2 работает таким образом, что избирателям могут заплатить деньги, если у него нет прописки в столице или Оше, затем его регистрируют на участке в этих городах через форму №2.

Это значит, что теперь его голос будет засчитан не в месте, где он прописан, а в Бишкеке или Оше. Если избиратель проголосует за ту партию, которая ему заплатила, то она таким образом увеличит свой электорат в городе, где ее могут не поддерживать.

За счет такого перекидывания избирателей с одного участка на другой партии пытаются преодолеть барьер в 0,7% голосов для регионов, Бишкека и Оша.