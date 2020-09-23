«Символика — это атрибут такой категории, и ее ношение является сообщением двум адресатам. Первый адресат — это другие кыргызы, и им сообщается что-то типа «мы едины». Второй адресат — это окружающие некыргызы, которым сообщается, что «мы есть»».

Свой в шапку

«Если я вижу человека в калпаке, то знаю, что это кыргыз, что он знает свою культуру и ценности и бережет их, — говорит Азамат Адылгазиев. —

Калпак — как флаг. Любой человек, увидев в другой стране свой флаг, испытает теплые чувства, начнет улыбаться. То же самое и с калпаком».

Председатель московского отделения кыргызского конгресса Салахунов называет калпак «идентификатором народа». Как правило, у кыргыза головной убор не один. Причем калпаки вполне могут быть и у некыргызов, ничего предосудительного в этом нет. «Обычно их дарят людям старшего поколения или виновнику торжества. Не редкость, когда мы их дарим и некыргызам. Происходит это на мероприятиях диаспоры, куда мы приглашаем представителей других национальностей и конфессий. Это обязательный ритуал и дань уважения гостю — надеть на человека калпак, чапан и дать в руки камчу», — объясняет Салахунов.

Ходить по таким тусовкам, однако, совсем необязательно. Недостатка в головных уборах с национальной символикой Кыргызстана в Москве нет. Купить калпак можно не только на популярном у мигрантов рынке «Садовод», но и в разбросанных по городу магазинах продуктов и товаров из Кыргызстана, и даже на Авито.

Шесть лет назад магазин национальных товаров открыл и Азамат Адылгазиев. «Все началось с футболок с надписью Kyrgyzstan. Затем мы решили продавать платья с национальными орнаментами, которые обычно надевают на свадьбы и «кыз узатуу» (проводы невесты). А тут запрос и на калпаки пошел», — говорит он. Адылгазиев периодически участвует со своим товаром в ярмарках.

На последней ярмарке на ВДНХ только калпаков им было продано 60 штук. По словам предпринимателя, 95% покупателей — соотечественники. Цена за один калпак варьируется от 200 рублей до нескольких тысяч. Дорогие, более качественные уборы люди, как правило, покупают себе. А на мероприятия, где калпаки бесплатно раздают гостям, берут продукцию подешевле. В месяц Азамат продает по 200–250 штук.

Остальные 5% покупателей берут калпаки, чтобы подарить коллегам, иногда подобные головные уборы покупают люди с Кавказа, периодически их берут те, кто едет в Дагестан.

Разумеется, сам Азамат тоже носит калпак, два головных убора у него всегда лежат в машине. Надевает он их, правда, в случае, если идет в родное посольство или на какое-то мероприятие. В повседневной жизни Адылгазиев предпочитает кепки, на которых написано KG или Bishkek.

Не калпаком единым

Исследователь миграции Евгений Варшавер обращает внимание на то, что калпак — не единственный предмет самоидентификации кыргыза в России и, в частности, в Москве. Кроме калпаков не менее популярны футболки с надписями, а в эпоху коронавируса — маски с флагом Кыргызстана. Варшавер говорит, что «ношение национальной символики — это скорее московская картинка, потому что Москва в каком-то смысле кыргызский город и сюда кыргызы едут активнее, чем в другие города».

В том же Санкт-Петербурге кыргызских мигрантов в два раза меньше, чем стоило ожидать, если бы мигранты были пропорционально распределены по регионам, добавляет Варшавер.

«Интересно, что почти никто не носит такие футболки в самом Кыргызстане. Их носят в Москве, чтобы как-то представиться и объединиться в сложных условиях полиэтничного города», —

объясняет исследователь. Сам он тоже носил футболку с флагом Кыргызстана в Москве, и она «всегда вызывала яркие и положительные эмоции у кыргызов». Но с футболкой попроще, а вот калпак часто путают с шапкой для бани, и это может привести к разного рода казусам.

«У радикально-патриотического человека такое отношение к символам другого народа вызывает недоумение. Однажды мы с друзьями увидели в Сандунах людей в калпаках, сделали небольшое замечание и объяснили, что это наш национальный головной убор. Люди извинились и сказали, что будут знать. Могу сказать, что москвичи толерантный народ и уважают нашу культуру», — говорит Марсель Салахунов.

У калпака есть только один потенциальный изъян: человек в нем слишком заметен для полиции, которая частенько ищет в толпе конкретно мигрантов для проверки документов. Но с другой стороны, человек в калпаке олицетворяет собой самоуверенность — раз ходишь в своем, значит, у тебя точно все в порядке с регистрацией, посмеивается Азамат Адылгазиев.

Евгений Варшавер из РАНХиГС не исключает, что демонстративное ношение национальной одежды представителями других национальностей в России вполне может раздражать россиян, «но те, кто носит национальную символику, исходят не только из сантиментов местных».

«Люди так одеваются, чтобы представиться, и там, скорее всего, целый спектр идей: и рассказать о своей культуре, и где-то спровоцировать, и почувствовать себя значимым. И это более чем нормально, — резюмирует исследователь.

— Это парадоксально, но именно в Москве кыргызы становятся кыргызами.

Живя в деревне где-нибудь в Джалал-Абадской области, люди редко сталкиваются с ситуациями, в которых они могут вспомнить, что они кыргызы. Все вокруг одинаковое и национальное не является способом продемонстрировать отличия. Попадая в Москву, людям надо вспомнить, кто они такие, и здесь происходит их становление в качестве кыргызов. И в этом смысле весь символический ряд, включая футболки и калпаки, помогает процессу этой идентификации».