Член правозащитной организации «Коалиция за демократию и гражданское общество» Эрик Ирискулбеков сообщил, что они подали иск в Административный суд Бишкека на Центральную избирательную комиссию. «Коалиция за демократию и гражданское общество» занимается мониторингом выборных процессов в Кыргызстане.

Причиной иска со стороны организации стало решение Центризбиркома не снимать спикера парламента Дастана Джумабекова с предстоящих парламентских выборов.

ЦИК голосовала за исключение Джумабекова из списков кандидатов в депутаты от партии «Кыргызстан», но предложение не набрало необходимых восьми голосов членов комиссии. Так как решение необходимо было принять, то на голосование поставили вопрос о вынесении письменного предупреждения партии «Кыргызстан» за нарушение правил агитации.

По словам Ирискулбекова, коалиция считает такое решение «несправедливым».

«Мы не согласны с таким мягким решением, ведь они не в первый раз укрывают эту партию от удара. При этом они признают факт подкупа и применения административного ресурса. А по этому факту предусматривается одно наказание — исключение из списка кандидатов», – отметил он.

Заседание состоится 4 сентября, иск будет рассматривать судья Административного суда Анар Эгембердиева.

Суйунчу в 50 тысяч сомов

Спикер парламента и кандидата от партии «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков во время своей поездки в Талас подарил матери новорожденного ребенка суйунчу в размере 50 тысяч сомов за то, что она назвала сына в честь него.

Тогда в пресс-службе парламента распространили пресс-релиз о том, что Джумабеков выделил эти деньги из средств своей семьи. Однако позже пресс-секретарь спикера Жоомарт Максатбеков сообщил «Клоопу», что деньги для семьи выделили из фонда торага Жогорку Кенеша.

При этом пресс-секретарь добавил, что Джумабеков посетил Талас в качестве спикера, а не как кандидат от партии «Кыргызстан».

Позже член ЦИК Атыр Абдрахматова предложила рассмотреть снятие кандидатуры Джумабекова или всей партии «Кыргызстан» с предвыборной гонки, так как подарок спикера может считаться прямым подкупом избирателей.

Это не первый скандал, в котором упоминается партия. «Кыргызстан» на эти выборы зарегистрировали не сразу.

В начале ЦИК не принял документы партии, так как их предоставило «ненадлежащее лицо». При этом активисты и кандидаты от других партий говорили, что «Кыргызстан» опоздал с подачей документов в избирательную комиссию.

Точку этом вопросе поставил Верховный суд, который встал на сторону партии и обязал ЦИК принять документы «Кыргызстана».