Центризбирком 22 сентября решил оштрафовать главу Нацэнергохолдинга Айтмамата Назарова и передать материалы в генпрокуратуру. Он баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан», но отозвал свою кандидатуру. Назарова обвиняли в использовании админресурса, потому что он будучи кандидатом, участвовал в официальных мероприятиях Нацэнергохолдинга.

«Мы решили обратиться в Генпрокуратуру. Айтмамат Назаров сложил с себя полномочия, когда стал кандидатом. И нужно проверить, как тогда он посещал стратегические объекты», — сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева в интервью «Азаттыку».

Пресс-служба ЦИК пишет, что Назаров, несмотря на сложение полномочий, выехал на энергообъект Жазы-Кечуу и участвовал в запуске энергоснабжения. По данным комиссии, материалы о кандидате были направлены в генпрокуратуру еще 19 сентября.

Назаров 24 августа для участия в выборах временно приостановил обязанности главы Нацэнергохолдинга. Он находился на 58 позиции в списке кандидатов от партии «Кыргызстан».

Однако на самом сайте холдинга от 1 сентября опубликован пресс-релиз, в котором Назаров упоминается в качестве председателя правления Нацэноргохолдинга.

«Сегодня, 1 сентября состоялась церемония подключения к электрическим сетям жителей села Жазы – Кечуу Джалал-Абадской области. […] По поручению президента Сооронбая Жээнбекова председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров в осенью прошлого года посетил вышеуказанное село, ознакомился со сложившейся ситуацией», — говорится в пресс-релизе.

Скандалы с партией «Кыргызстан»

Первый скандал, связанный с партией «Кыргызстан» начался до официального объявления агитационного периода. Тогда ЦИК не принимала документы от партии «Кыргызстан», так как их передало «ненадлежащие лицо».

При этом активисты и кандидаты от других партий заявляли, что партия опоздала с подачей документов в ЦИК на 2 минуты.

Другой скандал был связан с кандидатом партии и спикером парламента Дастаном Джумабековым.

Джумабеков во время своей поездки в Талас подарил 50 тысяч сомов суюнчу семье, где назвали сына в его честь. В начале пресс-служба парламента сообщала, что Джумабекова подарил эти деньги из средств своей семьи, однако позже пресс-секретарь торага сообщил, что средства для семьи выделили из-за фонда спикера парламента.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова тогда заявила, что подарок торага считается подкупом избирателей.

Позже в ЦИК рассмотрели вопрос о возможном снятии кандидатуры Джумабекова с предвыборной гонки, однако комиссия решила не отстранять спикера от выборов.