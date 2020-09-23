В Бишкеке домком одного из жилых домов по улице Абдрахманова 16 сентября установила без согласия жильцов камеры видеонаблюдения. Координационная группа оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов считает, что это может быть подкупом избирателей.

Жильцы дома сообщили, что расходы по установке и монтажу камер оплатил начальник МТУ №17 в обмен на обещание обеспечить определенное количество голосов в пользу одной из партий, участвующих в предстоящих парламентских выборах.

Заявители попросили проверить правомерность установки камер за счет средств МТУ и агитацию в пользу партии, а также законность размещения монитора в квартире домкома, нарушающего принцип неприкосновенности частной жизни жильцов.

«Действия домкома и начальника МТУ №17 носят признаки правонарушения статьи «Подкуп голосов избирателей» УК КР», – заявили в группе оперативного реагирования.

16 сентября вся информация была направлена в СОБ МВД и Генпрокуратуру. РУВД Свердловского района столицы зарегистрировало факт в журнале учета информации.