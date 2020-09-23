Центризбирком 22 сентября убрал из списка кандидатов «Мекеним Кыргызстан» девять человек по запросу партии — восемь из них женщины. Теперь в списке политобъединения всего 27% кандидаток, что не соответствует избирательному законодательству.

Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов рассказал «Клоопу», что норма по квотам должна учитываться только при предоставлении списка в комиссию.

«Изменения списка кандидатов, связанные с выходом, выбытием кандидатов допустимы. В конституционном законе есть четкая норма (61 статья закона «О выборах депутатов») . На место ушедшей женщины приходит следующая по списку женщина — она перепрыгивает троих мужчин и занимает освободившееся место в списке», — объяснил Бекматов.

Среди исключенных находятся экс-депутатка от «Бир Бола» и замминистра соцразвития Лунара Мамытова, бывшая помощница Ахматбека Келдибекова Сайкал Калиева, юристка Алина Шакирова, замдиректора школы №79 Гулжамал Таирова, архитекторка Бермет Касымова и бывший глава Тепе-Коргонского айыл окмоту Хамракул Жаныкулов.

Также «Мекеним Кыргызстан» попросил убрать из списка Малику Ахметову, Мадину Абдукадырову и Сабину Айтиеву, которые указаны безработными.

Гендерная квота «Мекеним Кыргызстана»

По тому же закону «О выборах депутатов парламента» в списках политобъединений должно быть не менее 30% кандидатов одного пола. Также разница в очередности в списке между женщинами и мужчинами должна быть не более трех позиций.

Ранее из числа кандидатов «Мекеним Кыргызстан» по своему желанию был исключен Данир Иманалиев, перешедший в «Биримдик». При регистрации списка от партии в нем состояли 60 женщин и 140 мужчин. Это обеспечивало ровно 30% гендерной квоты в списке «Мекеним Кыргызстан».

Теперь же от политобъединения баллотируются 52 кандидатки и 138 кандидата — то есть всего 27% женщин. Представители «Мекеним Кыргызстан» уточнили, что не считают это нарушением закона. Кандидат от партии Канатбек Азиз сообщил, что список сокращен «в связи с привлечением многих кандидатов в другие сферы трудовой деятельности».

«Законодательство это предусматривает, и это вполне естественный процесс в период любой избирательной кампании. Не нужно делать из этого трагедию», — написал адвокат Матраимовых.

В парламентских выборах будут участвовать 16 партий. Почти все из них соблюли гендерную квоту при регистрации списков кандидатов — у «Чон Казата» еле набралось 30% женщин.

Выборы в парламент пройдут 4 октября. За сутки до них — в день тишины — партии прекратят агитировать.