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Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 88 кыргызстанцев.

  • Бишкек — 9;
  • Ош — 1;
  • Чуйская область — 8;
  • Ошская область — 24;
  • Таласская область — 3;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 5;
  • Джалал-Абадская область — 8;
  • Баткенская область — 29.

За все время пандемии в республике выявили 45 630 случаев заражения коронавирусом.

В штабе сообщили, что за сутки новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом не было. За время пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 108 пациентов.

  • Бишкек — 10;
  • Ош — 11;
  • Чуйская область — 10;
  • Ошская область — 31;
  • Таласская область — 4;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 13;
  • Джалал-Абадская область — 12;
  • Баткенская область — 15.

Всего за время пандемии выписали 41 904 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у пяти медработников — по одному в Бишкеке и Ошкской области, и у троих в Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 27 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 208 медиков, из которых всего выздоровели 2 874 медработников.

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