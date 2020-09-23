Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 88 кыргызстанцев.

Бишкек — 9;

Ош — 1;

Чуйская область — 8;

Ошская область — 24;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 8;

Баткенская область — 29.

За все время пандемии в республике выявили 45 630 случаев заражения коронавирусом.

В штабе сообщили, что за сутки новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом не было. За время пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 108 пациентов.

Бишкек — 10;

Ош — 11;

Чуйская область — 10;

Ошская область — 31;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 13;

Джалал-Абадская область — 12;

Баткенская область — 15.

Всего за время пандемии выписали 41 904 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у пяти медработников — по одному в Бишкеке и Ошкской области, и у троих в Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 27 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 208 медиков, из которых всего выздоровели 2 874 медработников.