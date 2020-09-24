ЦИК зарегистрировала списки кандидатов от 16 партий на выборы в парламент 4 октября. С момента регистрации списки успели поменяться из-за исключения кандидатов и кандидаток. Партиям с натяжкой удается соблюсти гендерную квоту в своих списках.

«Клооп» на основе данных от ЦИК сравнил, какой процент женщин и мужчин представлен в списках кандидатов каждой партии.

На 9 сентября на выборы зарегистрированы 1912 кандидатов, из них 32% — женщины.

Почти у всех партий в списках присутствовало чуть более 30% женщин, при этом у партии «Чон Казат» количество женщин еле дотягивает до этого значения. Лишь партия «Ветеранов войны в Афганистане» включила в свой список больше женщин, чем остальные — в их списке 42% кандидаток.

Согласно статье 60 закона «О выборах депутатов парламента», в списке партий должно быть не менее 30% кандидатов одного пола. При этом разница в очередности между мужчинами и женщинами должна быть не более трех позиций. Получается, что большинство партий при регистрации списков соблюли квоту в 30%.

Две по 27%

После изменений в списках немного поменялось соотношение кандидатов и кандидаток. Так, «Чон Казат», еле набравший 30%, лишился трех женщин и одного мужчины. В итоге, в списке партии стало лишь 27% кандидаток.

До этой отметки опустилась представленность женщин и в «Мекеним Кыргызстан». ЦИК исключила из списка кандидатов 2 мужчин и 8 женщин.

Правда, в Центризбиркоме сказали, что такое уменьшение количества кандидаток не противоречит закону, так как гендерная квота учитывается лишь при предоставлении списка в комиссию.

«Изменения списка кандидатов, связанные с выходом, выбытием кандидатов допустимы. В конституционном законе есть четкая норма (61 статья закона «О выборах депутатов») . На место ушедшей женщины приходит следующая по списку женщина — она перепрыгивает троих мужчин и занимает освободившееся место в списке», — объяснил зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

ТОП-50

Однако, ясно, что в парламент не пройдут все кандидаты от партий. Согласно Конституции, в парламент могут пройти только 65 депутатов от одной партии. При этом, учитывая, что в Кыргызстане достаточно конкурентные выборы и в парламент может пройти больше, чем две партии, мы решили проанализировать, сколько женщин входит в первые 50 позиций в списках партий.

У большинства партий одинаковое количество кандидаток в ТОП-50 списка — по 12 женщин. Это всего 24% кандидаток. При этом отметку в 30% преодолели лишь три партии: «Социал-демократы», «Реформа» и партия «Ветеранов войны в Афганистане».

Почти у всех политобъединений кандидатки стоят на одних и тех же позициях — 4, 8, 12, 16 и так далее. То есть, после каждой тройки мужчин идет одна женщина. Только у «Ыйман Нуру» из-за отозванного кандидата немного сместилась нумерация, но паттерн сохраняется.

Так мужчин и женщин в списках расположили для того, чтобы соблюсти норму о разнице в позициях между представителями разных гендеров.

Больше всего кандидаток представлено от партии «Социал-демократы». В ее списке есть места, где идут подряд по две-три женщины.

«Реформа» — единственная партия, которую возглавляет женщина. В ее списке женщины открывают и заключают список из 50 кандидатов.

От партии «Чон Казат» представлено меньше всего кандидаток, но из-за того, что глава партии «Аруузат-Эл-Куту» Алмакан Бекова занимает вторую строчку, позиции сместились, и в ТОП-50 вошли 13 женщин.

Однако, партии в которых соблюдена гендерная квота могут не попасть в парламент, потому что большие шансы на победу у таких партий, как «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик». Первую партию связывают с влиятельным кланом Матраимовых, так как от нее на выборы идет действующий депутат Искендер Матраимов. Вторая партия связана с президентом Сооронбаем Жээнбековым через его брата Асылбека, который идет на выборы от «Биримдика».