«Элдик Медиа» тартуулайт:«Республика» партиясынын өкүлү шайлоого карата элге АКЧА таратып жаткан видео тарады»Оюнуздар комментарийде болушунуз!Максималдуу репост!!! Publicerat av Искен Афиджанов Tisdag 22 september 2020

В социальных сетях 23 сентября появилось видео, где мужчина раздает деньги людям на агитации от партии «Республика». Случай произошел возле Дома культуры имени Жолдошбека Мамажанова в Кадамжайском районе Баткенской области.

Пересчитывающий деньги мужчина приговаривает: «…я наверное не буду дальше работать, мало денег дают… как бы меня не посадили…». Автор видео представился сотрудником милиции и спросил для чего тот раздает деньги.

«Я Мойдун Калыков. Деньги я раздаю на транспортные расходы. Они же не будут приезжать издалека задаром? Вот смотри [показывает записи в тетради] я раздаю по 200, 400, 600 сомов, в зависимости от количества людей», — сказал мужчина, представившийся главой штаба «Республики».

Пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова сообщила «Клоопу», что данный факт был зарегистрирован по статье «Подкуп избирателей». Мойдуна Калыкова вызвали на допрос в день публикации видео.

«Органам внутренних дел стало известно, что глава штаба раздавал деньги собравшимся после встречи», — сказала Юсупова.

В «Республике» заявили, что с Калыковым у них нет никаких взаимоотношений.

«Мойдун Калыков, который на видеоролике передает деньги на дорогу участникам встречи в Кадамджае, не является ни начальником штаба, ни агитатором партии “Республика”», — заявили в партии.

По утверждению партии, Мойдун Калыков является другом одного из кандидатов, а для своих односельчан он организовал транспорт по собственной инициативе.